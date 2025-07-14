獨／國票金改選 旺旺派擬發動50億增資 耐斯和公股股權恐遭稀釋

國票金改選明年登場，除了各路人馬已提前布局展開加碼戰之外，又出現新招。據知情人士透露，旺中集團方面擬發動對國票金50億現金增資，其中更以對樂天增資為由強化增資合理性，但此舉已被解讀為「項莊舞劍、意在沛公」，以增資之名，透過掌握洽特定人分配權的優勢，稀釋公股、耐斯集團等其他股東權益。國票金公司派已準備最快在本月，或是八月董事會提出此案，據側面了解，耐斯集團近期內將正式發函財政部，呼籲要正視此案背後的動機，屆時該案登場董事會，恐將再掀三方股東大戰。

以國票金目前的狀況，並無需要現金增資來強化體質的需要，更何況是50億的現增，對屬於小型金控的國票金而言，是不少的數目；據可靠消息人士指出，國票金董事長魏啟林已在內部下達指令，要求財務處對國票金增資展開籌備，金額為50億，除了改善國票金財務結構為理由外，為樂天增資也被拿來當理由。

但就在台鋼集團、公股陣營大舉加碼國票金為明年改選布局的此時此刻，公司派發動現金增資，已再度挑起非公司派股東敏感神經；據指出，要發動增資的並非魏啟林，而是旺中集團想法，不過看在另派股東眼裡，卻覺得很奇怪，一來是國票金各項財務指標均符合規定，對樂天的增資亦無急迫性，尤其是倘若樂天要增資，應該是持股51%，有經營主導權的樂天來提案，怎麼會變成是由持股49%的國票金來提案？這些在在都引起非公司派股東的質疑。

其中，耐斯集團對該增資案背後的「項莊舞劍、意在沛公」動機已高度質疑。儘管原股東都有優先認購權，但洽特定人的分配權卻都掌握在公司派手中，尤其是先前台鋼和公股的加碼，已推高國票金股價來到罕見的高點，廣大的散戶股東恐興趣缺缺，也將使屆時公司派可洽特定人的部位更多，再加上洽特定人多數都會有相當的折價發行，如此一來更有利於公司派結合外圍提高對國票金的持股比例，還同時發揮對現有股東，包括耐斯及公股、台鋼的稀釋作用。

巧的是，先前旺中集團發動現金增資的時間，是在2022年底，正好也是2023年董監事改選之戰的前半年多，當時旺中集團強勢發動現金增資30億，時間點也被質疑真正目的是為稀釋非公司派股權，當時增資款，其中有10億元成立國票金租賃，績效不佳，ROE不到2%；13.5億元則被增資至後來公司治理爭議頻傳，還被金管會、證交所開罰的國票證券，尤其現增特定人均為當時作為旺旺派法人代表的魏啟林和旺中集團陣營，稀釋非公司派股東的意圖因此更為明顯。

而此次在明年的改選之前，老戲碼重新登台，金額還多加了20億成為50億，自然引起耐斯集團和公股陣營的高度質疑。而就上一回改選，由公股出來主事，最後由旺旺、耐斯及公股共同簽署的「三方協議」來看，相關人士指出，當時的協議對於重大營運事項，要求必須董事們在董事會前依照三分之二以上的絕對多數先同意後，才能提交國票金董事會辦理，倘若公司派要強行把增資提案送入董事會，就是違反協議。

就增資的合理性，據耐斯派股東的評估，國票金重各項財務比率，包括資本適足率、雙視槓桿比及負債淨值比這些都符合金控法要求，並無急迫改善財務結構必要性；倘若是為了純網銀樂天增資，耐斯方面則估算，其資本額100億元，現淨值73.3億，若以每月虧損4000萬元來推估，倘若要達到實際虧損達三分之一的強制現增門檻，最快也要到2026年底，更何況樂天的虧損金額已隨業務擴張而縮小，增資時機也可望延後至2027年。此外，若以國票金對樂天網銀持股約49%的比例，即使要增資30億元，國票金也僅需要參加15億元，現在急著發動50億元增資，不論時機或金額都很奇怪。