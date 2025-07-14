安聯全球首檔主動式 ETF！00984A掛牌上市 迎接波動年代

2025年主動式ETF元年再添生力軍。主動式專家安聯投信跨足主動式ETF首檔-主動安聯台灣高息（00984A）於14日在台灣證券交易所正式掛牌上市，這是安聯環球投資全球首檔主動式ETF的策略，同時也是第一家響應亞洲資產管理中心發行ETF的新進外資投信。

美股拉回，買盤觀望美國貿易政策、台積電（2330）法說會，台股14日也走跌，早盤回測22,600點，主動安聯台灣高息早盤一度回到發行價10元，成交超過萬張，熱度排行台股ETF前十大。

安聯投信14日於證交所舉辦主動安聯台灣高息掛牌上市記者會。包括：證交所董事長林修銘、證交所副總經理杜惠娟、上市二部協理邱元贊、企劃研究部經理張雅湄、國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢、國泰世華銀行信託部協理陳美娟、安聯環球投資亞太區零售業務總監暨安聯投信董事長段嘉薇、安聯環球投資亞太區行銷長陳怡先、安聯投信總經理陳彥婷、安聯投信投資長張惟閔、安聯投信營運長黃麗英都出席這場記者會，一同見證具歷史性意義的重要時刻。

安聯投信總經理陳彥婷表示，「為貫徹及延續安聯堅持主動式管理的核心價值，跨入主動式ETF對安聯而言是很重要的里程碑，因為我們堅信主動投資仍然是應對市場波動和長期財富管理的最相關策略。另一方面，全球金融市場的發展更趨成熟及投資工具多元化，主動式ETF在投資運用上更為靈活，且以追求超越指數報酬為目標，亦逐漸受到全球投資人廣泛關注與青睞」。

陳彥婷表示，台股近年來表現在國際主要市場上大放異彩，新商品的推動將更有助於吸引國際投資人參與，透過不同商品發展多元策略，亦有助於為台灣市場注入新活水。尤其目前台灣正朝向亞太金融資產管理中心發展，考量國際趨勢與台灣投資人的多元面貌，安聯從主動式基金跨足到主動式ETF，更能將主動投資核心價值觸及更多投資人。

安聯投信投資長張惟閔表示，00984A是一檔希望化被動為主動、將ETF再進化，並同時以主動策略發揮核心投資能力，幫助投資人聚焦台股資本利得與股利雙紅利機會的創新產品。設計上以「高息打底、成長加值」為訴求，聚焦「高股息」、「成長」雙主題，以核心高股息股票作為收益基礎，再搭配具成長潛力個股。

00984A同時採用多策略模組，多元分散的概念是希望不被單一選股方法束縛、亦可掌握不同策略利基。以量化及質化兼具方式，保持投資組合靈活性，也提升投資組合的長期競爭力。

張惟閔表示，尤其今年遇到川普上任的對等關稅年，陰晴不定的市場變化，加大操作難度。面對全球黑天鵝及未知變數可能愈來愈多，此時主動投資就顯得重要。因為主動的優勢不僅著眼於明天的贏家、未來的潛在機會，更能有效率管理風險與波動。

展望後市，張惟閔表示，回顧台股上半年整體表現相對國際市場略顯保守，主要是分別受到關稅議題、匯率變動以及地緣政治，致使短線資金轉趨保守觀望。不過，這些短期雜音有望隨時間逐步明朗，市場焦點有望重新回歸企業基本面。從基本面觀察，台灣企業整體獲利動能依然穩健，預期2025年企業獲利有望維持雙位數成長；其中，電子類股盈餘成長幅度可望達20%至30%。

放眼下半年，張惟閔表示，就產業面，AI伺服器出貨已逐步進入放量期，有助帶動供應鏈營收與獲利同步成長。伺服器、高速運算與雲端資本支出持續擴張，台灣相關電子與半導體產業將是主要受惠者。非電子產業隨著關稅政策逐步明朗，內需導向與獲利穩健的企業亦有機會脫穎而出。

就國際議題上，張惟閔表示，下半年也有兩項關鍵利多值得關注。一是市場預期聯準會有望啟動降息循環，此將有助於全球資金回流風險性資產；二是「大而美法案」預計推動企業與個人減稅，對企業獲利與資本支出形成正向激勵，亦有助於消費動能回升，進一步帶動台灣供應鏈外溢效應。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。