元富證券永續嘉年華日 千人實踐ESG落實低碳生活

元富證券聯合職工福利委員會2025年7月12日於淡水滬尾藝文休閒園區舉辦元富永續嘉年華日北部場，南部場將於嘉義登場，兩場活動預計逾二千位同仁與眷屬共襄盛舉，以實際行動響應永續理念。活動現場不僅有樂團演出，各式異國美食與沁涼飲品，並設有環保互動體驗區，將永續教育融入趣味活動中。因應詐騙事件頻傳，元富結合警政資源，邀請在地派出所警員蒞臨進行反詐宣導，搭配現場「詐騙防衛戰」攤位，透過創意有趣的互動遊戲，提升同仁識詐與阻詐的應變能力。

元富證券總經理張清發表示，ESG為企業永續發展的重要核心，元富長期深耕環境永續、社會參與及公司治理三大面向。多年來透過舉辦員工參與活動，凝聚企業文化，擴大正向社會影響力。元富亦積極以具體行動落實環境責任，如打造國內首家由證券商自有建物建置的再生能源案場，推動節能設備汰換，進行綠色採購時皆以環保標章為原則，將永續精神融入日常營運流程。在主管機關積極宣傳反詐之時，元富除了向客戶宣導防詐，並特地再融入此次員工活動作宣導，提高同仁及親友對新型詐騙手法的識別能力與警覺性。

永續嘉年華日台北場，7月12日於淡水「滬尾藝文休閒園區」熱鬧展開，樂團表演、美食饗宴、親子互動遊戲、抽獎環節等活動內容豐富有趣。其中，部門團體趣味競賽，炒熱氣氛外，更凝聚了同仁向心力。在享用美食與欣賞美景之餘，還能挑戰創意永續關卡，如「綠能小勇士」、「低碳英雄挑戰賽」等遊戲，讓永續教育變得更具參與感。值得一提的是，「以書換蔬」與「舊衣新生」攤位廣受歡迎，同仁可用二手書籍與衣物交換小農蔬果，落實循環再利用並支持在地農業發展。此次活動，除了供應商夥伴的加入，還有許多公益單位共襄盛舉，包括北部場的小豆苗工作坊、自然保育與環境資訊基金會；南部場則有台灣露德協會的支持。此次永續嘉年華活動，元富證券再次展現結合企業文化、員工參與，與環境關懷的實踐力，未來將持續攜手各界為社會共創永續價值。