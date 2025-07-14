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工程險上半年簽單保費年增近四成 產險業高科技助攻損害防阻

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

丹娜絲颱風重創南台灣，各界高度關注災情，太陽光電設備的災損狀況也成為社會焦點。產險業者說明，天災造成的損失需投保天災險才能進行理賠，若案場正在興建過程，則投保工程險。而近年來由於「綠色產業」蓬勃發展，各大產險公司也針對「損害防阻」祭出高科技，如「紅外線空拍機檢測服務」、「智能辨識系統」等，協助業者評估風險與規劃保險方案。

丹娜絲颱風對南部太陽光電設施造成損害，國泰產險總經理陳萬祥指出，經內部調查，太陽能方面，目前國泰產的客戶中已有6件通報出險，以嘉義、中部地區為主，後續仍要盤查。

陳萬祥表示，以國泰產險來說，整體承保離岸風電案場金額約2000多億元，市占率約30%；太陽能光電承保1100多億元，約占27至28%。多數業者都有投保天災險，只要出現損失都會理賠，若案場正在興建過程，就會投保工程險，就像國壽目前與沃旭合作的案場，也處於工程險階段，若是已開始營運案場就會轉為財產險。

而近年來由於「綠色產業」蓬勃發展，工程險成為成長幅度最大的險種，今年上半年簽單保費達140.1億元，較去年同期101.3億元成長38.4％。

富邦產表示，今年上半年工程險成長的動力，主要來自於政府公共建設投入，而離岸風電受惠政府政策推動下，新設風力案場持續開發，使得整體保費量在上半年有所增加。在損害防阻方面，針對太陽能案場推出「紅外線空拍機檢測服務」，結合富邦金控數據科學部的「智能辨識系統」，可提升發電效率與降低火災風險。另外，「離岸風電颱風模型」已實際應用在多個風場，協助開發商評估風險與規劃保險方案。

國泰產指出，統計2024年國泰承接離岸風電保險、太陽能保險及陸域風電保險，總累積保費約13.5億元，國泰產險以實際行動協助政府推動能源轉型，促進綠色產業發展，國泰產也於2020年成立內部能源團隊，致力於研究綠能產業風險。

明台產表示，工程險對於目前各項綠色能源相關業務皆有承保。以2024年底簽單保費數字為例，太陽能、離岸風電、儲能設備的簽單保費成長率皆有超過30%的成長。

新安東京海上產險則表示，為因應綠色轉型在建置與營運過程中可能面臨的複雜風險，提供多元且專業的保障規劃，包含「營造綜合保險」、「安裝工程綜合保險」以及「電子設備保險」等商品，協助企業對應設備損壞、意外事故與潛在環境風險等情境。

南山產險表示，現階段政府持續推廣綠色能源，除了承保一般類型工程如建築、土木工程以外，針對離岸風電、太陽能發電設備、儲能設備之工程險都是目前公司的發展方向。針對易受颱風與淹水影響的區域與產業，評估風險暴露狀況，根據可能的弱點，提供具體防災建議：如優化資產擺放位置、加裝阻水閘門、強化設施排水能力等，協助客戶爭取應變機會，提升復原能力。

離岸風電 太陽能發電 保險

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