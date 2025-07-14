搶攻「綠金」 產險業 推創新綠能保單

產險公司積極「綠化」，紛紛推出綠能相關保單，響應政府政策。如富邦產險推出多項與電動車相關的保險商品，同時針對住家房屋設計全新綠能升級保單；南山產推出電動機車騎乘里程計費保險等；國泰產則提供公共自行車保險協助民眾分擔使用風險。

富邦產險表示，綠色保險主要仍以既有之營造綜合保險、安裝工程綜合保險、機械綜合保險及電子設備綜合保險及農業保險為主，另外，除租賃自行車責任保險以外，尚有對加油站業者推出環境污染責任保險。在電動車方面，富邦產推出「充電座損失及費用補償保險」、「租賃電池損失責任保險」，提升保障完整性；在居住安全方面，設計全新綠能升級保單「富貴傳家2.0居家保障專案」，若住家遭受損害時，保戶即可享有最高達各項理賠金額150%之保障。

國泰產險提供公共自行車保險協助民眾分擔使用風險，公共自行車保險包含騎乘者（租借者）本身的傷害保險與對第三人的責任保險，其中傷害保險需要騎乘者預先透過會員系統或租借系統登錄，近年登錄率不斷提高，轉嫁騎乘公共自行車期間發生意外事故的風險。

南山產指出，公司有電動車專屬保單、充電綜合保險、微型電動二輪車第三人責任綜合保險、電動機車騎乘里程計費保險、住家綠能升級附加條款，也將持續評估發展綠色保險之商品及服務機制方向。

新安東京海上產險積極開發綠色保險商品，汽車相關保險包含電動車專屬保險、電動車附加險及充電樁綜合保險，同時於線上投保平台推出「共享汽車加碼險」及「短期租借車保險」等創新商品。為更貼近永續環境需求，推出「居家綜合保險綠能升級附加條款」，鼓勵客戶能主動以綠能建材設備修復或重建保險標的物，共同參與淨零綠生活。