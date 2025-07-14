壽險業投入私募信貸 衝高報酬率

為了追逐更高獲利並分散投資風險，近年來全球壽險公司紛紛投入私募信貸（private credit）市場，儘管跡象顯示這個市場區塊的風險已增加。

2008年全球金融海嘯爆發後，許多美國人壽保險公司開始提高在私募信貸的資產配置比重，當時美國利率水準幾近於0%，促使壽險公司尋覓收益更高的投資標的。壽險公司至今仍是高信評公司債的大買家，但如今占美國市場比重已下滑，從2021年的大約16%降至14.8%。

多元投資分散曝險

多元化投資是另一考量。聯博主管雷頓表示，愈來愈多保險公司客戶對私募信貸有興趣，不僅想提高投資收益率，也是為了讓投資組合更多元化以分散曝險。

大型保險公司已投資私募信貸多年，但威靈頓管理公司主管柯萊娜曼指出，中小型壽險公司最近也積極跟進，因為直接放款產生的收益，有助於小型保險公司提高年金等產品的報酬率，進而強化與大型壽險公司較勁的競爭力。

柯萊娜曼說：「為了求生存，他們必須這麼做；否則，他們就無法提供有競爭力的產品。」

研究公司CreditSights的資料顯示，美國壽險公司去年總資產額達5.6兆美元，其中將近三分之一配置在私募信貸，比十年前占22%的比重顯著提高。最近幾年的配置比重更快速躍增，而且投資範疇也擴及結構性產品和直接貸款。

追逐更高的收益是一大誘因。根據Cliffwater直接放款指數，直接貸款過去十年期間提供的年報酬率約9%；相形之下，美國投資級公司債同時期的年報酬率僅2.4%左右，垃圾債報酬率則接近5%。

不過，隨著更多人湧入這個市場，私募信貸投資風險已升高。全球金融監管當局已對私募信貸市場迅速擴張示警，尤其憂心銀行體系可能受到打擊。未來十年，這類投資的報酬率能否複製過去十年的表現，是個大問號。國際貨幣基金（IMF）今年稍早也警告，接受直接貸款的企業，幾乎半數的營運自由現金流為負值。

小摩示警留意風險

一些專業投資人員也建議謹慎行事。摩根大通資產管理公司執行長6月就指出，私募信貸市場已變得太擁擠。他受訪時說：「太多的錢和投資人追逐私募信貸市場有限的機會。何況也有流動性風險。」他認為，此刻錢進私募信貸，不如把資金停泊在優質公債來得穩當。

但投入私募信貸的另一用意，正是為了降低在公共債務的曝險。賓州的GBU Financial Life （GBU）去年有62%的資產配置在公開交易的債券，比重較五年前的97%大減。與此同時，亞利桑那州的Sagicor人壽公司也把配置比重從66%砍到42%。業界資料顯示，全美各地其他小型壽險公司的做法大致相同。

Sagicor資深副總裁賈夫尼說：「我們已少買公債，並且多買收益率較高的投資標的。」

雷頓指出，往年保險公司在傳統公司債和商用不動產的資產配置比重過高，投資私募信貸可把部分風險分散至住宅不動產和消費者領域。為壽險業管理資產的專業投資公司預期，未來數年，私募信貸市場可望繼續成長，反映小型壽險公司花更多資源監控、評估債務風險。

威靈頓的柯萊娜曼說：「只要保險公司依循謹慎的風險管理框架做資產配置，私募信貸就絕對會在他們的策略性資產配置中占有一席之地。」（湯淑君）