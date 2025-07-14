永豐金控、永豐銀行支持500碗2025 共同關注臺灣在地小店

在臺灣各縣市的街道間，當看到藍底的「永豐銀行」招牌出現，心裡就出現安定踏實感。永豐陪伴臺灣人走過77個年頭，始終深入在地，貼近每一位民眾的需求，以不斷創新的服務，成為大家生活中的最強後盾與嚮導。

一間間小吃店家林立在鄉鎮街道，每一碗小吃的背後，乘載著臺灣飲食文化的經典，自信展現在地風味的驕傲與堅持，更是每一位民眾生活當中不可或缺的撫慰美食。

永豐金控與永豐銀行支持臺灣在地觀點小吃新指南500碗2025，承繼永豐深耕在地，與民眾共創美好生活的精神，邀請大家走入巷弄中，品嘗臺灣在地500碗小吃店家，吃出美食的滋味，也能感受到永豐關注這片土地與人的溫暖心意。

500碗2025小吃市集 永豐卡友獨享專屬優惠

永豐邀請所有的永豐信用卡友，一同來到500碗2025小吃市集，親口品嘗多元化的在地小吃，只要於500碗2025小吃市集期間（7月19～20日於台北四四南村），於現場各美食攤位，出示個人的永豐信用卡，即可享每筆結帳餐點折價10元優惠。至活動現場永豐信用卡服務攤位，參加活動完成指定任務，還有機會獲贈精美贈品一份（數量有限，贈完為止）。

同步加碼，永豐客戶至現場服務台出示「玩咖」登入畫面亦可獲得磁鐵、帆布袋等限量好禮。

懂吃！懂付！解鎖500碗 最高可回饋10%刷卡金

永豐也歡迎所有信用卡友，深入台灣各地巷弄中，找尋自己最愛的500碗小吃。

7月21日至9月30日，活動期間至「可刷卡／行動支付」之500碗2025得碗店家用餐，刷永豐信用卡且完成登錄，享5%刷卡金回饋，累積3家不同500碗2025店家消費，再加碼5%刷卡金，回饋上限100元，登錄名額5,000名，活動詳情請參閱永豐銀行官網。