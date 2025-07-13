北富銀高雄專區業務7月4日正式啟動 將建立南部資訊中心搭配

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台北富邦銀行高雄資產管理專區業務正式啟動，開辦首周客戶反應熱烈，體現高資產客群對多元理財服務的高度需求。圖／北富銀提供
台北富邦銀行高雄資產管理專區業務正式啟動，開辦首周客戶反應熱烈，體現高資產客群對多元理財服務的高度需求。圖／北富銀提供

台北富邦銀行指出，在獲得金管會核准後，已於7月4日正式啟動高雄資產管理專區業務，開辦首周即吸引當地高資產客戶申辦自行質借等業務項目，並已接到許多高資產客戶踴躍諮詢，體現高資產客群對金融資產擔保融資、跨境金融、家族辦公室等服務的高度需求。對此北富銀進而指出，為強化在地服務能量，除開辦高雄專區業務外，亦同步規劃設立南部資訊中心，專責開發與維運高資產客戶所需交易系統與基礎設施。此舉不僅貼近實務需求，提升營運效率與服務品質，

近年來，隨著全球政經局勢快速變動與世代交替，高資產客戶對財富管理的需求已從追求單一投資報酬，轉向重視跨境資產配置、風險控管、長期規劃與跨世代傳承等整合性服務。北富銀表示，自2018年起即設立「富御恆傳」私銀服務，持續推出專屬權益與創新業務，致力打造具整合力與前瞻性的財富管理平台。此次高雄專區開放試辦業務，正是北富銀深化私銀服務量能、拓展高資產客群服務範疇的重要里程碑。

北富銀也指出，將從三大面向推動專區業務創新與彈性發展。首先，針對既有業務簡化申請流程，提供更快速且具價格彈性的交易體驗，提升資產配置的靈活性與效率，以因應高資產客戶多元化的資產管理需求。

其次，強化資金運用彈性，除推出多元融資工具外，更借鏡國際金融開放架構，導入金融資產擔保融資機制，客戶可將交由銀行保管的一籃子金融資產作為抵押借貸，在不影響既有投資部位與收益的前提下，靈活運用資金拓展財務機會。

在跨境金融與家族辦公室服務方面，透過專區試辦業務的開放，讓擁有跨境資產的高資產客戶，除了能享受更便捷的國際金融服務外，同時亦能透過家族辦公室法律與稅務諮詢服務，協助客戶整合跨代、跨架構、跨境資產規劃與布局。

對於規劃設立南部資訊中心，北富銀指出，此也將更展現北富銀深耕南台灣金融生態的承諾，藉由引進專業人才，強化在地金融科技實力，為高資產客戶提供穩健且具前瞻性的營運支持。

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