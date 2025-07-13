獨／街口胡亦嘉上周五赴金管會報告 三大數字將逐日報送金管會

知情人士透露，金管會已在上周五約談街口支付大股東胡亦嘉，將主管機關的態度告知胡亦嘉，目前街口支付的儲值帳戶至周六晚間，已經有「淨流入」；此外，金管會要求，街口支付從上周六起，須將每日儲值帳戶金額變動、代收付款項，以及特約店尚未恢復和已恢復合作等三大重要數據報送金管會，至少將持續一周，直到整體狀況更穩定為止。

胡亦嘉在上周五晚間發文，放低姿態表示願尋求和解之路，和以往不輕易妥協的作風大相逕庭，也讓外界相當訝異，而據本報掌握訊息，金管會是幕後最大的推手。原來，金管會上周五並不只找來街口支付董事長梅驊和總經理范庭甄了解街口支付最新的情況，據可靠消息人士指出，金管會也約談胡亦嘉，當場面對面的溝通，表達金管會高度關切不能因為大股東個人的官司，去影響到民眾和店家對金管會所管轄電支業者的信心，而胡亦嘉親赴金管會面談，也使近來市場上一些「胡亦嘉已跑到海外」的說法證實為謠言。

此次胡亦嘉親赴金管會，是由銀行局出面約談，這也讓金管會直接和街口電支大股東對話，不必再透過轉述，包括街口電支和母公司街口金科的財務狀況，胡亦嘉亦有作說明，包括泰山擬假執行的36億資金沒執行到，部分媒體報導「錢已被燒光」這類傳言，胡亦嘉也當面向銀行局澄清，這也使金管會釐清全貌之後，周五晚間願發聲明出來信心喊話。

另一位知情人士指出，依照電支管理條例已有賦予金管會權力，倘若街口支付引發信心危機遲未改善，金管會有權可撤銷其牌照，或是要求其增資或增提更多準備金，甚至出面協調由其他的銀行或電支機構來合併街口，而不論哪一項的處置措施，對街口來說都很嚴重，尤其上周五儲值款淨流出、大型品牌店家一度發生停止合作的雪球效應這些情況，胡亦嘉更是看在眼裡，使他願配合金管會要求，面對泰山強勢來襲，反而採取低姿態發文表示願尋求和解。

而街口支付在周末休假這兩天，馬不停蹄不斷走訪特約商店，尤其是大型品牌通路商；據了解，目前大部分購物平台等線上通路都已恢復和街口的合作，尚未恢復合作的主要以小店家為主，尤其是街邊商，包括了夜市攤販，或是小店主，這類小店主信心相對連鎖通路品牌薄弱，街口支付在本周也將挨家挨戶拜訪；對此業者預期，倘若大型品牌特店都願繼續和街口合作，則小店家應該會陸續恢復對街口的信心，尤其金管會先前已強調，不只儲值款，連同業者應收到的「代收付款」，也會納入信託機制保障。

由於胡亦嘉公開表態願尋求和解的方式，後續的雙方談判進度，也受到關注。而據了解，商業法院對泰山的董事會購買街口金科股權的決議結果，最近應會出爐，而胡亦嘉已向高等法院遞件提上訴，商業法院的判決結果，不只會影響二審高等法院的看法，對於雙方的和解方式和談判內容，也會有所影響，尤其是也有一些法界人士認為，在董事會效力未定的情況下，居然台北地方法院的判決結果先出爐，並不合理，這也使胡在二審未必不能翻案，可見商業法院判決的重要性。此外，當初街口金科和泰山的總金額36億的股權交易，分成承接現有股份，即老股，和現金增資發行新股二種方式進行，倘若街口和泰山進行談判時，被要求歸還款項，對老股和新股採取不同的作法，也會是可能方向。