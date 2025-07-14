防拋匯變炒匯 央行要查出口商避險損益報告

外資匯出力道趨緩，台幣上周五終結「連五貶」轉升值，因應台幣本周面臨的升值壓力，中央銀行緊盯匯市的重點再度回到出口商。據透露，央行嚴查出口商查拋匯，除了要求必須檢具國外廠商下單購貨的證明文件，證明「需求量」之外，還新要求廠商出具「避險損益報告」，央行將回溯廠商過去的避險損益情況，若因為避險反而大賺，申請拋匯恐將被「打回票」。

央行要求廠商提出避險損益報告檢視兩大重點，除了該廠商在海外各公司避險交易的情況，再者是該廠商在避險交易之後是或賠？如果賺錢到底賺多少？若該廠商在避險交易之後大賺，就會遭懷疑表面上避險，實則「炒匯」。

匯銀人士指出，最常見的手法是一方面賣出遠期外匯（ＤＦ），另一方面又買進ＮＤＦ（無本金交割遠期外匯），也就是在境內及境外的美元市場價差拉大之下，廠商透過境外ＮＤＦ和境內ＤＦ這種「兩手策略」，從避險交易套利，甚至廠商還會指定其海外子公司、分公司分別作避險交易，掩護炒匯的事實。

匯銀人士說，由於在台灣境內不能買ＮＤＦ，出口商若看升台幣，而且想套利的話，就會趁著台幣ＮＤＦ因升值預期放大折價空間時，在海外買台幣的ＮＤＦ，然後在台灣賣出ＤＦ或美元，但此舉會使台幣升值壓力更強，因此央行要檢視廠商的避險交易損益報告，不希望廠商以避險之名卻是炒匯賺大錢。