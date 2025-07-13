OIU 保單12個月零開單 壽險雙雄創新搶破蛋拚翻身

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會統計，2025年前五月國際保險業務分公司（OIU）壽險保單銷售持續「掛蛋」，從2024年6月起，已連續12個月零開單。市場高度關注，在金管會推動亞資中心政策力道下，OIU何時能「破蛋」重啟成長？

在政策力挺與制度鬆綁下，壽險業者積極備戰。國壽新推出指數型萬能壽險保單、富壽開辦全新利變型保單搶攻高資產海外客群。兩大壽險雙雄更整合集團國際金融業務，讓OIU與OBU、OSU跨業共銷協同效益極大化。

金管會官員指出，OIU也可銷售「多次給付型外幣健康險」及「高儲蓄壽險保單」（免除最低死亡保障門檻）兩大創新保單，未來商品更具吸引力，有望打開富豪戶買氣。

市場看好，當「商品創新＋高雄資產專區＋金控跨業平台」三大戰略整合成型，最快今年第四季、最慢明年，OIU有望正式「破蛋」，終結零開單紀錄，重返成長軌道。

金管會是從2015年大舉開放OIU業務，2017年寫下銷售高峰，共售出477張保單，新契約保費收入約1.68億美元（折合約51億元台幣），後續卻逐年下滑，2025年迄今仍未開市，業界期待這次能真正翻轉。

金管會 壽險業 保單

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