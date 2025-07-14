傳街口儲值帳戶已有淨流入 金管會仍要求每日提交3項數據

街口支付上周因母公司街口金融科技與泰山的股權交易紛爭，引爆商家連環公告停用的危機，金管會介入和街口信心喊話後暫時化解風波，但家樂福等店家仍暫停使用街口。據了解，金管會除了已約談街口金科董事長胡亦嘉，也要求接口支付自上周六起，須將每日儲值帳戶金額變動、代收付款項，以及特約店尚未恢復和已恢復合作等三項數據報送金管會，至少為期一周，直到狀況穩定為止。

雖然momo、PChome網家、東森購物等業者都已宣布恢復街口支付功能，但量販龍頭家樂福與旗下超市Mia C’bon仍暫停提供街口支付服務，由於家樂福隸屬於統一集團，後續效應會否擴大有待觀察。家樂福表示，內部評估時間比較長，因此較晚公布，對於街口狀況也還在了解，並觀望後續發展，目前仍不確定暫停使用的時間會多長。

有業者透露，消費者使用街口支付時間是「D+2」，也就是消費後兩天才會到帳，因此要先看看這兩天的款項是否正常。業者說，最擔心的是街口現金流出問題，現在恢復使用的都是電商，實體通路大多仍停用，應該都是同樣考量。

街口支付上周末馬不停蹄不斷走訪特約商店，尤其是大型品牌通路商，據了解，大部分購物平台等線上通路都已恢復和街口的合作，尚未恢復的以小店家為主，包括夜市攤販、小商店等街邊店，這類店主信心相對薄弱，街口本周也將逐家拜訪。業者預期，若大型品牌特店都願繼續和街口合作，小店家可望陸續恢復對街口的信心，尤其金管會已強調，不只儲值款，連同業者應收到的「代收付款」也會納入信託機制保障。

談財務狀況 胡亦嘉上周赴金管會

而街口支付上周五爆發停用風波，街口金科董事長胡亦嘉當晚在臉書發文表示將積極尋求泰山和解，和以往不輕易妥協的作風大相逕庭，據本報掌握訊息，金管會是幕後最大的推手。據指出，金管會上周五並不只找了街口支付董事長梅驊和總經理范庭甄，也約談胡亦嘉，表達金管會高度關切不能因為大股東個人的官司，影響到民眾和店家對金管會管轄的電支業者信心。

消息人士說，胡亦嘉親赴金管會是銀行局出面約談，針對街口電支和母公司街口金科的財務狀況，胡亦嘉也提出說明，並澄清未被法院執行的卅六億元並非部分媒體報導「錢已被燒光」的傳言。知情人士指出，街口支付的儲值帳戶至上周六晚間，已有「淨流入」。

另一位知情人士指出，根據電支管理條例，若街口支付引發信心危機遲未改善，金管會有權撤銷牌照，或要求其增資或增提更多準備金，甚至協調由其他銀行或電支機構合併街口，因此胡亦嘉願配合金管會要求，採取低姿態表示願與泰山尋求和解。