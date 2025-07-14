快訊

溫網／逆轉粉碎小蠻牛3連霸美夢 辛納復仇奪冠成義大利第一人

壽險雙雄OIU 拚翻身

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會統計，2025年前五月保險國際業務分公司（OIU）壽險保單銷售持續「掛蛋」，從2024年6月起，已連續12個月零開單。市場高度關注，在金管會推動亞資中心政策力道下，OIU何時能「破蛋」重啟成長？

在政策力挺與制度鬆綁下，壽險業者積極備戰。國壽新推出指數型萬能壽險保單、富壽開辦全新利變型保單搶攻高資產海外客群。兩大壽險更整合集團國際金融業務，讓OIU與OBU、OSU跨業共銷協同效益極大化。

金管會官員指出，OIU也可銷售「多次給付型外幣健康險」及「高儲蓄壽險保單」（免除最低死亡保障門檻）兩大創新保單，未來商品更具吸引力，有望打開富豪戶買氣。

市場看好，當「商品創新＋高雄資產專區＋金控跨業平台」三大戰略整合成形，最快今年第4季、最慢明年，OIU有望正式「破蛋」，終結零開單紀錄，重返成長軌道。

2025年迄今仍未開市，業界期待這次能真正翻轉。

門檻 資產 給付

延伸閱讀

新台幣強升近7% 5月國際金融業務分行獲利創今年新低

胡亦嘉重掌街口支付有變數 是否能順利回任將視金管會態度

14家金控6月賺638.4億元 法人投資目前看好這兩檔

赴日旅行急診只賠107元！旅平險藏一陷阱 出國不可不知

相關新聞

傳街口儲值帳戶已有淨流入 金管會仍要求每日提交3項數據

街口支付上周因母公司街口金融科技與泰山的股權交易紛爭，引爆商家連環公告停用的危機，金管會介入和街口信心喊話後暫時化解風波...

街口危機…泰山追討36億款項 態度強硬

泰山經營權之爭前年落幕，龍邦入主泰山後，新經營團隊主張舊團隊投資街口金融科技公司（街口金科）決議無效，訴請返還投資款獲准...

境外金融前五月獲利增93% 全年估逾18億美元 攀近三年高點

據金管會統計，2025年前五月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘13.2億美元，年增93%。隨美國關稅利空逐漸鈍化...

壽險雙雄OIU 拚翻身

據金管會統計，2025年前五月保險國際業務分公司（OIU）壽險保單銷售持續「掛蛋」，從2024年6月起，已連續12個月零...

金管會促街口提交三數據​ 為期一周 直到狀況穩定

街口支付上周因母公司街口金融科技與泰山的股權交易紛爭，引爆商家連環公告停用的危機，金管會介入和街口信心喊話後暫時化解風波...

泰山追討36億 態度強硬

泰山經營權之爭前年才落幕，龍邦入主泰山後，新經營團隊主張舊團隊投資街口金融科技公司（街口金科）決議無效，訴請返還投資款獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。