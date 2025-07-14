境外金融前五月獲利增93% 全年估逾18億美元 攀近三年高點

據金管會統計，2025年前五月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘13.2億美元，年增93%。隨美國關稅利空逐漸鈍化、降息預期升溫，債券評價利益可望回溫，金融圈料今年全年獲利將優於預期，朝近三年新高邁進。

雖然5月單月稅前盈餘降至1.8億美元寫今年單月新低，已連三月走跌，惟市場認為低點已現。前五月累計獲利已達2024年全年的74%，下半年美國降息與監管鬆綁利多發酵，全年有望突破18億美元大關，寫下近三年新高紀錄。

一位銀行主管分析，7月美國減稅法案通過、估聯準會可降息1~2碼，勢將帶動美債殖利率下滑與價格回升，提升債券評價利益，也有助OBU資金成本進一步下降，雙利多助攻境外金融中心獲利動能。

三大金融境外中心前五月獲利

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、國際證券業務分公司（OSU）、及國際保險業務分公司（OIU），又以OBU獲利貢獻占逾95%為主力。

據數據顯示，5月三大境外金融中心單月稅前盈餘為1.8億美元是今年新低，月減19%，連三個月衰退。3O獲利全線走疲，又以OSU單月衰退57%最慘。

證期局主秘黃仲豪說，5月OSU稅前盈餘降到321萬美元，主因是5月美國關稅政策情緒逐漸消化，市場波動度下降，券商自營降低海外期貨空方部位，使獲利退燒，前五月累計OSU賺2,049.2萬美元。

5月OBU稅前盈餘53.8億元是今年低點，月減23.5%，銀行局主秘張嘉魁說，主要受匯兌損失與投資淨收益減少拖累。即便如此，OBU前五月仍賺386.5億元、年增73%，受惠美債殖利率仍低於去年，帶來評價利益、推升投資報酬。

以臺銀5月底美元對台幣結算匯率30元換算，OBU前五月稅前盈餘折合約12.8億美元。

保險業方面，5月OIU僅賺96萬美元、月減23%，累計前五月獲利757萬美元、年減41.5%。

保險局副局長蔡火炎表示，OIU獲利年減，主要因壽險保費收入下滑，導致利息收入減少，產險因控管天災累積風險，調整預估保費計算，賠款入帳金額增加所致。



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