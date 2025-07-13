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中信銀第3類數存戶ATM提款限額 12萬降至每日1萬元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金流阻詐，中信銀將第3類數位存款帳戶的金融卡ATM提款限額從12萬降至每日1萬元。圖／中信金控提供
金流阻詐，中信銀將第3類數位存款帳戶的金融卡ATM提款限額從12萬降至每日1萬元。圖／中信金控提供

中信銀已對外公告，將從7月28日起調整第3類數位存款帳戶的金融卡ATM提款限額，從原先的每日及每月限額12萬元，自28日之後，月提領限額12萬元不變，但將下降為每次或每日的上限都為1萬元，若以現在中信銀的第三類存款帳戶數來看，估計在提款限額調整之後，約有73萬戶使用者受影響，上述的限額為台幣與外幣共同計算。

中信銀表示，此次調整是為強化數位存款帳戶金流安全與防詐風險，倘若使用者想要更高的提款額度，可以攜帶雙證件到任一分行臨櫃申請實體帳戶。

第3類數位存款帳戶的驗證方式主要有三種，包括他行存款或信用卡帳戶，以及該行信用卡手機OTP，先前自然人憑證開辦數存帳戶由於占新增警示戶比重太高，因此多家大型行庫停辦，日前才由金管會召集如何透過強化認證方式，來讓民眾重新恢復開戶，如今民營大行中信銀大幅下降第三類數存帳戶的金融卡ATM提領限額，很顯然第三類數存帳戶已被銀行視為金流破口，而中信銀維持每月額度不變，但調降每次及每日的限額，很顯然對於金流阻詐擬由時間爭取更多攔截空間，估計未來將有更多銀行跟進調降第三類數存帳戶的每日或每次提領限額。

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