快訊

中和死亡車禍！機車被公車追撞「妻遭捲車底」 尪載她返家卻陰陽兩隔

迴避討論是否介入台海衝突 澳洲總理「1句話」暗酸美國雙標

新台幣強升近7% 5月國際金融業務分行獲利創今年新低

中央社／ 台北13日電

新台幣5月強勢升值6.98%，連帶影響銀行業5月國際金融業務分行（OBU）獲利。金管會官員說明，5月OBU稅前盈餘為新台幣53.8億元，月減23%，單月獲利創今年以來新低，主要是因匯率因素，加上投資淨收益減少所致。

金管會推動3大國際金融業務，包括國際金融業務分行（OBU）、保險國際業務分公司（OIU），以及證券國際業務分公司（OSU），俗稱「金融3O」。

金管會統計顯示，5月OBU稅前盈餘為53.8億元，月減幅23%，獲利數創今年單月最低，不過，累計前5月OBU稅前盈餘386.5億元，較去年同期223億元、增163.5億元，年增率達73.3%。

金管會銀行局主秘張嘉魁說明，單月新低主要受匯率因素影響，加上投資淨收益減少，相較4月沒有賺那麼多；不過，觀察今年前5月狀況，美國關稅議題發酵，導致美債殖利率下滑，因此銀行持有資產的評價利益有所增加，也帶動OBU獲利。

至於OBU的存放款動能，今年前5月OBU存款達3兆8993億元、放款為2兆3399億元，分別年增9%與0.2%。

保險業部分，5月OIU稅前盈餘95.9萬美元，月減29.2萬美元。今年前5月整體OIU稅前盈餘757.1萬美元，年減41%，包括壽險業、產險業與再保險業累計數皆呈年衰退。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，主要是壽險業利息收入減少，產險業因管控天災累積風險、調整預估保費以及賠款入帳金額增加所致，再保險業因匯率等因素造成影響。

證券OSU部分，5月OSU單月稅前損益321.3萬美元，月減431.4萬美元。金管會證期局主秘黃仲豪指出，市場逐漸消化美國關稅消息，券商在自營部位降低海外的空方部位，獲利因此不如4月多。

金管會 保險

延伸閱讀

00918「超配事件」是所有高股息ETF的共業？陳重銘：報酬率高當然繼續存

胡亦嘉重掌街口支付有變數 是否能順利回任將視金管會態度

連3降！5月刷卡金額3717億元 金管會：報稅遞延入帳6月有望回升

最慘5月！國銀放款驚見斷崖式下滑 金管會曝三大因素

相關新聞

中信卡友注意！第三類數存戶ATM日領限12萬 28日起減至1萬元

為有效防詐，中信銀宣布，將自 本月28日起，調整第三類數存戶ATM提領每日限額，由原本限12萬元，減為1萬元。

中信銀第3類數存戶ATM提款限額 12萬降至每日1萬元

中信銀已對外公告，將從7月28日起調整第3類數位存款帳戶的金融卡ATM提款限額，從原先的每日及每月限額12萬元，自28日...

北富銀高雄專區跨境服務一站到位 開辦首周反應熱烈

響應主管機關打造亞洲資產管理中心政策，台北富邦銀行在獲得金管會核准後，於7月4日正式啟動高雄資產管理專區業務。開辦首周即...

匯市最前線／台幣29~29.8元波動

新台幣匯價上周五（11日）收盤結束連五貶，小升3.5分，以29.205元作收。一整周新台幣貶值2.74角，貶幅為0.93...

統一集團聯名卡 中信發行 建構自主 OPENPOINT 系統

統一集團信義區最新百貨商場「Dream Plaza」預計25日開幕，涵蓋統一集團所有零售通路的集團聯名卡也將登場，由中信...

星展銀教戰本季投資

時序進入第3季，外商銀行陸續開講第3季投資展望，繼滙豐、渣打之後，星展銀行16日將對外分享第3季市場觀點與資產配置建議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。