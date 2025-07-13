新台幣強升近7% 5月國際金融業務分行獲利創今年新低

新台幣5月強勢升值6.98%，連帶影響銀行業5月國際金融業務分行（OBU）獲利。金管會官員說明，5月OBU稅前盈餘為新台幣53.8億元，月減23%，單月獲利創今年以來新低，主要是因匯率因素，加上投資淨收益減少所致。

金管會推動3大國際金融業務，包括國際金融業務分行（OBU）、保險國際業務分公司（OIU），以及證券國際業務分公司（OSU），俗稱「金融3O」。

金管會統計顯示，5月OBU稅前盈餘為53.8億元，月減幅23%，獲利數創今年單月最低，不過，累計前5月OBU稅前盈餘386.5億元，較去年同期223億元、增163.5億元，年增率達73.3%。

金管會銀行局主秘張嘉魁說明，單月新低主要受匯率因素影響，加上投資淨收益減少，相較4月沒有賺那麼多；不過，觀察今年前5月狀況，美國關稅議題發酵，導致美債殖利率下滑，因此銀行持有資產的評價利益有所增加，也帶動OBU獲利。

至於OBU的存放款動能，今年前5月OBU存款達3兆8993億元、放款為2兆3399億元，分別年增9%與0.2%。

保險業部分，5月OIU稅前盈餘95.9萬美元，月減29.2萬美元。今年前5月整體OIU稅前盈餘757.1萬美元，年減41%，包括壽險業、產險業與再保險業累計數皆呈年衰退。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，主要是壽險業利息收入減少，產險業因管控天災累積風險、調整預估保費以及賠款入帳金額增加所致，再保險業因匯率等因素造成影響。

證券OSU部分，5月OSU單月稅前損益321.3萬美元，月減431.4萬美元。金管會證期局主秘黃仲豪指出，市場逐漸消化美國關稅消息，券商在自營部位降低海外的空方部位，獲利因此不如4月多。