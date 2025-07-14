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保險小百科／住宅地震保險 擴大給付範圍

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

住宅地震基本保險將擴大臨時住宿費用的給付範圍，已投保住宅因地震受損，雖未達「全損」標準，但經政府判定張貼「紅色危險標誌」者（紅單），每一保險標的物將可申請臨時住宿費用10萬元。自7月15日起有效保單皆自動適用，且不另加收費用。

政策性住宅地震基本保險自2002年開辦，承保住宅因地震全損，受災保戶可申請最高150萬元理賠金及20萬元臨時住宿費用。臨時住宿費用採定額給付且不適用銀行抵押貸款條款，保戶可獲得100%臨時住宿費用。

理賠實務發現部分受災保戶的住宅嚴重受損，未達全損標準，但被政府判定為紅單時，無法入住，仍無法獲得臨時住宿費用給付。有鑑於此，在不影響危險承擔總額及保險費率前提下，今年7月15日起擴大承保建築物因地震發生且符合「紅色危險標誌」標準，給付臨時住宿費用10萬元，每張保單於保險期間內最高仍以20萬元為限。

理賠 地震 保險

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