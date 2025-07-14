專家教你保／三族群保單健檢 掌握要訣

保險的真正價值，不在於購買的那一刻，而是在需要時能發揮作用。然而，許多人誤以為「買保險」是一次性決定，實際上，隨著人生階段的不同，保障需求也應隨之調整。專家提醒，保單應該如同健康檢查一樣，定期檢視與優化，確保每一階段都能擁有足夠的防護。

第一階段「單身族」建立基本防護牆。風險不會因年輕而缺席，單身族應建立風險轉移，優先規劃意外險及實支實付醫療險。年輕人活動力高，通勤、運動、旅遊等意外風險相對高，且健保給付有限，實支實付型保單是重要的起步裝備。進階規劃則為定期壽險搭配重大傷病險，重大傷病險主要是提供罹病時，能有喘息與治療的經濟來源，壽險可兼顧也許有經濟需被照顧的父母，此階段健檢重點為醫療保障是否涵蓋常見的高花費治療，如標靶藥物、微創手術、自費醫材等。

第二階段「成家立業期」妥善規劃人生責任。成家後保單配置核心除醫療保障外，應強化家庭責任。這個階段不僅是父母的孩子，也是孩子的父母，更是家裡的經濟支柱，規劃重點為拉高壽險保額，若不幸離世，孩子教育費、配偶和父母的生活費等至少有保障；進階規劃則為長照險，現在不只擔心走太早，更怕病太久，罹病不只醫療費用高，還可能造成收入中斷，治療後若無法完全康復，長照險能確保生活費不會壓垮家庭。此階段健檢重點為壽險額度是否足以支撐家庭責任，若被迫停工，生活是否能穩定運作等。

第三階段「事業高峰期」整合資產與保障。此階段事業逐漸穩定，資產慢慢累積，隨著年紀增長，很多定期醫療險保費愈來愈貴，且國人平均餘命漸長，定期醫療險將在老後產生保障空窗期，規劃方向應轉為終身型醫療險。保單不僅是保障，更是極佳的財務工具，而時間是放大資產最佳的本錢，進階規劃應為年金險或具穩定現金流等保障。退休禁不起一絲風險，投資型與穩定型資產配置比例應重新審視。此階段健檢重點為目前醫療險能續保到幾歲？年輕累積的資產否能轉為穩定現金流，是否可配置具傳承或資產保全功能的保單等。

總結來說，保險並非買完就萬事無憂，而是需要與人生同步進化。唯有定期檢視與靈活調整，保單才能在關鍵時刻成為真正的安全網。（本文由台灣人壽飛雁通訊處業務襄理李芝嫻提供，記者任珮云採訪整理）