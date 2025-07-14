長照險升級 強化失智保障

國內心臟外科權威、前衛生署長林芳郁罹患失智症震驚國內，近期戲劇《忘了我記得》描繪失智家庭現況，透過細膩的敘事與真摯的演出，傳遞失智症對患者與家庭帶來的深遠影響。劇中角色面對父親記憶逐漸流失的無力與悲傷，引發觀眾強烈共鳴，也再次喚起社會對失智議題的關注。

南山人壽除了提供失智症相關延伸服務，也積極投入失智症宣導，提升大眾對失智症的認識，建議民眾及早透過保險補貼長照缺口，讓保險陪伴家庭面對疾病，使照護之路不孤單。

衛福部推估，2024年台灣65歲以上失智人口約35萬人，到2041年則會增加到近68萬人，相當於高齡失智人口正以約每30分鐘一位的速度增加中。失智症將導致患者失能及生活無法自理，家屬需要長年投入時間、心力與資源照顧，對家庭來說是不小的負擔，失智不再只是「老年人的問題」，而是每個家庭都可能面臨的長期挑戰。

「南山人壽輕憶陪伴長期照顧健康保險（HDLTC）」為業界首張提升預防意識，並因應輕度、中重度失智病程需求，強化失智保障的長照險商品，提供認知功能障礙及生理功能障礙雙重保障。南山人壽不僅擴大將輕度失智症納入保障範圍，符合條款約定之「認知功能障礙」，將提高長期照顧一次及長期照顧分期保險金為1.2倍，協助減輕中重度失智家庭的經濟壓力。為鼓勵保戶積極預防罹患失智症，商品也加入健檢外溢機制，體況達標者，於第三保單年度起，「輕度失智保險金」及「長期照顧一次保險金」可享健康促進增額保障。