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分紅保單新戰場 攻熟齡族

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
分紅保單成為壽險業新戰場。為協助熟齡族安心享退休，富邦人壽、台灣人壽近期均推出新分紅保單搶市。聯合報系資料照
分紅保單成為壽險業新戰場。為協助熟齡族安心享退休，富邦人壽、台灣人壽近期均推出新分紅保單搶市。聯合報系資料照

分紅保單成為壽險業新戰場。為協助熟齡族安心享退休，富邦人壽、台灣人壽近期均推出新分紅保單搶市。

富邦人壽領先業界，推出50~70歲專屬的分紅金流型保單，台幣「超享優退分紅終身保險」與美元「超美優退外幣分紅終身保險」，第六保單年度屆滿後每年領回生存保險金，有機會一次滿足保障增額、還本、分紅需求，協助熟齡族樂活退休，也能提前做好傳承準備。

台灣人壽近期也推出「台灣人壽吉享紅分紅終身還本保險」，繳費兩年即享終身保障，同時每年續領生存保險金及紅利給付，雙利入袋、雙重滿足民眾退休資產配置與保障需求，這也是繼「台灣人壽美紅旺美元分紅終身壽險」上市後，台灣人壽今年推出的第二張分紅保單。

國發會推估，今年65歲以上老年人口占總人口比率超過20%，2039年超過30%，富邦人壽表示，與其擔憂未來，不如先安排好每年可預期的現金流，金流型分紅保單無論是用於退休支出、醫療備援，都能在風險尚未發生前，降低財務變數，富邦人壽「超享優退」與「超美優退」正是為熟齡族量身打造，具三大特色。

一、好選擇，50~70歲投保：步入人生下半場，多數熟齡族已完成資產累積或傳承布局，進入超高齡社會，能讓退休生活過得隨心所欲，不只是資產傳承規劃，更是為自己預備好可預期、穩定、安全的現金流。

二、好底氣，每年領生存保險金：短期繳費（3、6年），第六保單年度屆滿後每年領回生存保險金到保險年齡屆滿98歲 （「超美優退」），或99歲（「超享優退」）以前及分紅機制。

三、好安排，最高保額為500萬美元與1.5億台幣：投保限額從最低到累計最高，「超享優退」10萬元~1.5億元，「超美優退」5,000美元~500萬美元，壽險保障長期累積使資產增值，藉由保單指定身故受益人，實現資產傳得出去，也控制得住的安排。

台灣人壽「吉享紅分紅保險」具有「穩、活、領」三大特色，以新台幣計價收付，「穩」定零匯率波動、避免匯兌風險；兩年繳費期短，資產配置可靈「活」運用；最重要的是屆滿第二保單年度開始，每年可「領」取生存保險金及紅利給付（紅利非保證給付，亦可能有紅利為零之情境），雙利雙引擎提供穩健現金流與基本保障，滿足民眾投資與資產累積的多元需求。

富邦人壽 保險金 保單

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