中信卡友注意！第三類數存戶ATM日領限12萬 28日起減至1萬元
為有效防詐，中信銀宣布，將自本月28日起，調整第三類數存戶ATM提領每日限額，由原本限12萬元，減為1萬元。
中信銀表示，主要目的是為了強化數位存款帳戶風險管控，所以調整第三類數位存款帳戶的金融卡每日提款限額。截至第2季底為止，中信銀的第三類數位存款帳戶累積開戶數達73萬4,644戶。
依照中信銀公告的開戶總約定書修正版本，第三類My Way數位存款帳戶或第三類數位證券存款帳戶提款者（即轉出帳戶為第三類My Way數位存款帳戶或第三類數位證券存款帳戶者），其每次及每日最高提款額度均為等值新台幣1萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言