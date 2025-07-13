中信卡友注意！第三類數存戶ATM日領限12萬 28日起減至1萬元

為有效防詐，中信銀宣布，將自本月28日起，調整第三類數存戶ATM提領每日限額，由原本限12萬元，減為1萬元。

中信銀表示，主要目的是為了強化數位存款帳戶風險管控，所以調整第三類數位存款帳戶的金融卡每日提款限額。截至第2季底為止，中信銀的第三類數位存款帳戶累積開戶數達73萬4,644戶。

依照中信銀公告的開戶總約定書修正版本，第三類My Way數位存款帳戶或第三類數位證券存款帳戶提款者（即轉出帳戶為第三類My Way數位存款帳戶或第三類數位證券存款帳戶者），其每次及每日最高提款額度均為等值新台幣1萬元。