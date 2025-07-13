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中信銀：第3類數存戶ATM日提款額 7月28日起縮至1萬元

中央社／ 台北13日電

中信銀行近日公告，第3類數位存款帳戶每天在ATM提款限額，將從目前的新台幣12萬元下降到1萬元，自7月28日起生效。中信銀表示，為強化數位存款帳戶風險管控，因此調整第3類數存戶提款限額。

根據中信銀目前規定，第3類數位帳戶持金融卡在ATM提款，新台幣跟外幣提款（以新台幣結購外幣）每天跟每月限額皆為12萬元，但根據公告，7月28日起，新台幣跟外幣每天提款限額都降到等值新台幣1萬元，每月則維持12萬元。

中信銀今天回應，為強化數位存款帳戶風險管控，因此調整第3類數位存款帳戶金融卡每天提款限額。

根據內部統計，截至今年第2季底，中信銀第3類數位存款帳戶數達73萬4644戶。

數位存款帳戶依身分驗證方式不同，共分為3種類型，第1類是透過自然人憑證在線上開立的帳戶；第2類是已開立自行存款帳戶的既有客戶在線上加開的帳戶；第3類為他行存款或信用卡客戶或既有自行信用卡客戶在線上開立的帳戶。

新台幣 中信銀行

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