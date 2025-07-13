統一集團聯名卡 中信發行 建構自主 OPENPOINT 系統

統一集團信義區最新百貨商場「Dream Plaza」預計25日開幕，涵蓋統一集團所有零售通路的集團聯名卡也將登場，由中信銀行發行，現行統一各事業體聯名卡日後將全數轉換為集團聯名卡；權益回饋以OPENPOINT點數串聯生態圈。

統一集團聯名卡發布時間點在7月底或8月初，以配合Dream Plaza開幕時間。國銀主管指出，統一此次發行集團聯名卡，主要目標為建構統一自主的OPENPOINT點數系統，為打造點數生態圈邁出重要一步。

統一集團聯名卡

目前統一經營百貨與銀行合作發行的聯名卡，包括玉山統一時代聯名卡、華南夢時代聯名卡。未來隨合約到期可能將陸續謝幕，全面轉換為統一集團聯名卡。

不過，最重量級當屬量販家樂福聯名卡，流通卡量超過百萬張，日前發卡行玉山銀行已宣布聯名卡合約將於8月30日屆期，玉山未來將持續以通路經營模式延續合作關係。同時玉山已啟動家樂福卡友換發「玉山Unicard」，換卡情況不錯，在換卡潮推升下，5月發卡量再爆出逾40萬張大量，已連三月蟬聯發卡王。

中信銀長期為國銀信用卡龍頭，發行信用卡超過50年歷史，去年以來持續攻城掠地，包括搶下遠東SOGO聯名卡，今年再下一城與統一合作，龍頭地位將更鞏固。

一家五大發卡行之一的國銀董座觀察，信用卡業務大者恆大趨勢難逆轉，惟前五大競爭亦趨激烈。此外，目前排第五的台新在與新光合併後，接收新光近110萬張卡，流通卡和有效卡排名或往前推進。

金融圈認為，在統一集團聯名卡串聯整個集團零售通路下，OPENPOINT點數可在整個集團跨通路使用，例如家樂福點數將於9月中改為OPENPOINT。同時統一的電子支付icash Pay也將有更多揮灑空間。統一董事長羅智先也說，點數經濟是集團未來可期待和振奮的。