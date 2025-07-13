時序進入第3季，外商銀行陸續開講第3季投資展望，繼滙豐、渣打之後，星展銀行16日將對外分享第3季市場觀點與資產配置建議。

對於近期投資人關注的主題，諸如美元經濟情勢，滙豐銀行在先前活動指出，美國經濟不會陷入衰退或停滯性通膨，但關稅提高將使美國GDP成長放緩，所幸在人工智慧投資熱潮推動下，美國和全球股票仍可採溫和偏高比重配置。渣打銀行則認為，美國就業市場雖然逐漸降溫但尚未出現明顯衰退跡象，預期下半年美國與全球同步軟著陸。

中國大陸今年首季經濟表現超乎市場預期，吸引不少投資人關注可否投資中國市場。滙豐認為，在DeepSeek開源創新的推動下，中國加速人工智慧應用及商業化趨勢的結構性成長機會。渣打認為，隨貿易談判推進，中國與美國的貿易緊張可望化解，中國資產價格具修復潛力。

對於上半年飆漲的國際金價，滙豐已將今年黃金平均價預測從每盎斯3,015美元上調至3,215美元，理由是風險和政府債務均增加。渣打則認為，黃金受惠於美元轉弱，地緣風險、央行購金需，預估三個月內目標價上看3,400美元。