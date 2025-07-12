中信志工伴院童同歡 志工服務逾18.3萬小時

進入炎炎夏季，中國信託慈善基金會12日於新北市立十三行博物館舉辦「113學年度課輔共融營」，由近百位中國信託愛心志工陪伴衛生福利部北區兒童之家孩童共同歡樂，中信慈善基金會並捐贈一輛全新交通車，讓北區兒童之家用於接送院童就學、就醫。

中信慈善基金會每年為北區兒童之家孩子們舉辦課輔共融營活動，今年特別以「小小考古家寶藏探險隊」主題，透過十三行博物館的豐富館藏資源，安排志工與孩子化身考古學家，透過團隊合作，一起動腦破解趣味謎題，從遊戲中探索台灣史前文化，成為大小朋友們難忘的體驗。

此外，中信慈善基金會副董事長陳國世與執行長高人傑今日也全程參與，兩人戴著考古帽、披上斗篷，化身「博物館守護者」，與小朋友一起擺出大愛心及六芒星等創意姿勢，完成大合照任務，為懸疑緊張的探險過程增添許多歡笑。

活動尾聲，中信愛心志工們特地為14名小六院童舉行畢業典禮，除了送出親手製作的畢業紀念冊，也彼此擁抱、祝福。而身為20年資深愛心志工的陳國世「爺爺」，現場一一頒發畢業證書，並且勉勵畢業院童「積極面對未來，保持對新事物的好奇心，勇敢探索新的生活！」北區兒童之家院長黃貞容肯定中信志工長期的陪伴與投入，也感謝中信慈善基金會贈送全新交通車，未來將可安全接送院童上學及就醫，大幅提升對孩子的照顧品質。

中信慈善基金會召集「課輔志工」、「理財志工」、「美語志工」及「品格繪本志工」四大團隊，長期於北區兒童之家、偏鄉學校及社福機構進行服務，以具體行動實踐中國信託「We are family」企業品牌精神。20年來，志工服務累計已達3,178場、逾11.7萬人次，總服務時數超過18.3萬小時。