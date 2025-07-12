外資反賣為買 台幣結束連5貶

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

台幣匯價周本五結束「連五貶」，以升值三點五分、廿九點二○五兌一美元作收，台北外匯經紀公司成交量為八點四四億美元、元太外匯經紀公司交易量四點四七億美元，合計總成交量為十二點九一億美元，為七月以來成交量最低。

昨日外資買超台股一百七十點五億元，連四日來合計買超三百六十點五六億元，本周僅周一小賣超五十五點七九億元。

台灣央行本周已邀集多家外資保管行與面對面溝通，已有自我管理「沒有很好」的外資，被要求採「Ｔ+1」配套措施，即須先買股才能匯入。匯銀表示，目前匯入的資金幾乎都是實際投資台股的外資。不過，出口商拋匯力道仍然強勁，而且都是科技大廠為主。

央行統計，十一日新台幣升值百分之○點一二，歐元貶值百分之○點三八，人民幣升值百分之○點一，日圓貶值百分之○點三九。

外資 外匯 台股 台幣

延伸閱讀

台股週漲0.9% 資訊服務類指數勁揚3.57%

台股主動式ETF規模破百億元 00984A 買這102檔股、14日掛牌上市

00919配息香醒130萬股東！專家籲「把握除息後進場」：降成本最有感

台股一路漲利空都沒了吧？FOMO躁動：該增貸歐印了

相關新聞

外資反賣為買 台幣結束連5貶

新台幣匯價周本五結束「連五貶」，以升值三點五分、廿九點二○五兌一美元作收，台北外匯經紀公司成交量為八點四四億美元、元太外...

市場靜待對等關稅結果 新台幣量縮翻揚終止連5跌

台灣對等關稅結果尚未出爐，市場觀望但不悲觀，台股高檔震盪，外資也偏向匯入，帶動新台幣翻揚，收盤收在29.205元，升值3...

外資反賣為買…台幣結束連五貶 升值3.5分以29.205作收

新台幣匯價周五結束「連五貶」，以升值3.5分、29.205兌1美元作收，台北外匯經紀公司成交量為8.44億美元，與今日的...

台灣人壽「紅利旺」臺幣分紅保單 青壯年穩健退休規劃

為協助肩負家庭責任的青壯年穩健規劃退休資產，中信金控（2891）旗下台灣人壽2025年推出第三張分紅保單——「台灣人壽紅...

群益金鼎證券連14度入選「臺灣永續指數」成分股 展現永續領航力

群益金鼎證券（6005）再度入選「台灣永續指數」成分股，已連14度榮獲殊榮，除肯定群益多年來努力，亦呼應2025年上半年...

原保地貸款9月上路 原民立委肯定：讓族人有公平起點

原民立委伍麗華11日表示，她自2020年提出「推動原保地貸款、消除金融歧視」為核心政見，多年來積極奔走推動，如今行政資源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。