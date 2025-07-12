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新台幣終結連五貶

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

外資實際買股資金匯入，新台幣匯價昨（11）日收盤終結連五貶，小升3.5分，以29.205元作收，成交量總計12.91億美元，一整周新台幣貶值2.74角，貶幅為0.93%。今年以來新台幣對美元累計升值12.24%。

外資昨日買超台股170.5億元，連四日來合計買超360.5億元，本周僅周一小賣超55.7億元，本月來累計買超逾千億元達1,150億元。外資本周在收到台積電股利後有匯出動作，但也有新進場外資匯入。

央行本周邀集多家外資保管行面對面溝通，了解外資匯入資金後投資台股情形，及賣股後是否匯出；有外資因自我管理「沒有很好」，被要求採「T+1」配套措施，即須先買股才能匯入。匯銀表示，目前匯入資金幾乎都是實際投資台股的外資。

央行統計，昨日美元指數升值0.4%，新台幣升值0.12%，人民幣升值0.1%，其餘亞幣皆貶，日圓貶0.39%，韓元貶0.23%，星元貶0.09%；歐元貶0.38%。

美元指數本周相對強勢，美國日前公布至7月5日當周初請失業金人數22.7萬人，優於預期。

新台幣 外資 台股

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