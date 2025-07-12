八壽險責任準備金 釋出2,100億…將於半年報揭露

為抵禦新台幣暴力升值衝擊，有十家壽險業者向金管會申請措施調整責任準備金，用以充實外匯價格變動準備金，目前有八家業者公告獲准；包括新光、國泰、富邦、元大、台新等金控旗下壽險公司，以及南山人壽等，總計已核准於6月釋出至外準金高達2,163億，又以新光人壽金額最高達611億元。

金管會6月底發布函令，允許壽險業可釋出過往特定保單多提存責任準備金的40%，目前已有十家壽險業向金管會申請釋出責任準備金。官員表示，21日以前壽險業都可以申請備查，申請釋出者，需依規定挑選商品範圍，並經簽證精算人員核簽和出具會計師合理意見，並在半年報和年報中附註說明影響數。

目前六大壽險包括國泰、富邦、新光、南山已提出申請並獲金管會核准，台灣人壽預計7月申請。凱基人壽表示，將視外匯市場變動情況評估。

新光人壽表示，已依規定向金管會申請釋出責任準備金，並將申請釋出的611億元提存至外準金，抵禦未來匯率波動。據了解，釋出金額絕大部分進入外準金。

國泰人壽已申請獲准並全數增提至外準金約508億元，因6月雜幣替代避險績效有利益，原本6月底外準金尚有56億元餘額，再加上本次增提約508億元後，國壽6月底財報將顯示外準金餘額564億元。富邦人壽也將申請釋出之責任準備金逾560億全數提存外準金。

非金控旗下壽險公司方面，南山人壽昨公告，為增加匯率風險管理彈性，申請增提外準金160億元，於10日取得核准；將提升公司面對匯率波動風險韌性與彈性，並穩健財務體質與清償能力。三商美邦人壽獲准增提外準金約176億元。遠雄人壽獲准增提88億元整。台新金控旗下台新人壽獲准外準金26億元。元大金子公司元大人壽獲准增提33億元。

保險局副局長蔡火炎10日指出，目前已申請的有十家壽險公司，規定必須在7月起15個工作天申請，最後提出申請期限為7月21日。不過，金管會規定準備金釋出限一次性入帳，禁月月自由選，且須在財報揭露影響數，以及一律提全年三成獲利入外匯準備金。