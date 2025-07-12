快訊

百合颱風最快今生成 吳德榮：歐洲模式模擬19日熱帶系統登陸台灣

川普對加課高關稅 道瓊下跌280點 史指本周走低

聽新聞
0:00 / 0:00

錢多多…5年期債搶翻天

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

財政部委託中央銀行於昨（11）日標售114年度甲類第8期中央政府建設公債，5年期共計200億元。最高得標利率為1.34%，較上一期下滑了14個基本點。

市場人士表示，第2季以來，銀行資金顯得相對寬鬆，因此，近期不論是央行標售364天期NCD或公債，利率創波段低，而投標倍數則是相對高。昨天的5年期公債得標倍數達2.78倍，以相同5年期來看，該倍數創2008年11月以來新高。顯示搶標踴躍。

2025年甲類第8期中央政府建設公債，發行日期為7月16日，到期日為2030年7月16日，票面利率訂為年息1.25%。本次標售以競標方式發行199.998億元，其餘0.002億元則委由中華郵政公司代售。競標部分投標總額達556.5億元，超額認購情況明顯，得標總額為199.998億元，投標倍數達2.78倍，顯示市場資金充沛。

在利率表現方面，最低得標利率為1.2%，最高得標利率為1.34%，加權平均得標利率為1.312%。與上次相同年期的2025年甲類第4期增額公債（於5月23日發行）比較，當時最高得標利率為1.48%，顯示本期利率有所下降。

認購 公債

延伸閱讀

美債標售結果優於預期...債蛙終於要解套了？專家：聯準會官員看法分歧

日超長期公債殖利率攀升

1分鐘看世界／日本財部標售20年期公債 投資人態度依舊審慎

美債失寵 擦亮亞債避險吸引力

相關新聞

美元小額高利定存掀熱潮 銀行推短打方案 7天期年息上看5%

今年來新台幣匯率波動加劇，銀行再掀小額短期美元高利定存方案，以較迷你的短打方案，方便客戶資金調度靈活度，以因應隨時變動的...

八壽險責任準備金 釋出2,100億…將於半年報揭露

為抵禦新台幣暴力升值衝擊，有十家壽險業者向金管會申請措施調整責任準備金，用以充實外匯價格變動準備金，目前有八家業者公告獲...

錢多多…5年期債搶翻天

財政部委託中央銀行於昨（11）日標售114年度甲類第8期中央政府建設公債，5年期共計200億元。最高得標利率為1.34%...

新台幣終結連五貶

外資實際買股資金匯入，新台幣匯價昨（11）日收盤終結連五貶，小升3.5分，以29.205元作收，成交量總計12.91億美...

外資反賣為買 台幣結束連5貶

新台幣匯價周本五結束「連五貶」，以升值三點五分、廿九點二○五兌一美元作收，台北外匯經紀公司成交量為八點四四億美元、元太外...

市場靜待對等關稅結果 新台幣量縮翻揚終止連5跌

台灣對等關稅結果尚未出爐，市場觀望但不悲觀，台股高檔震盪，外資也偏向匯入，帶動新台幣翻揚，收盤收在29.205元，升值3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。