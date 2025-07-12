錢多多…5年期債搶翻天

財政部委託中央銀行於昨（11）日標售114年度甲類第8期中央政府建設公債，5年期共計200億元。最高得標利率為1.34%，較上一期下滑了14個基本點。

市場人士表示，第2季以來，銀行資金顯得相對寬鬆，因此，近期不論是央行標售364天期NCD或公債，利率創波段低，而投標倍數則是相對高。昨天的5年期公債得標倍數達2.78倍，以相同5年期來看，該倍數創2008年11月以來新高。顯示搶標踴躍。

2025年甲類第8期中央政府建設公債，發行日期為7月16日，到期日為2030年7月16日，票面利率訂為年息1.25%。本次標售以競標方式發行199.998億元，其餘0.002億元則委由中華郵政公司代售。競標部分投標總額達556.5億元，超額認購情況明顯，得標總額為199.998億元，投標倍數達2.78倍，顯示市場資金充沛。

在利率表現方面，最低得標利率為1.2%，最高得標利率為1.34%，加權平均得標利率為1.312%。與上次相同年期的2025年甲類第4期增額公債（於5月23日發行）比較，當時最高得標利率為1.48%，顯示本期利率有所下降。