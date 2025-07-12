美元小額高利定存掀熱潮 銀行推短打方案 7天期年息上看5%

今年來新台幣匯率波動加劇，銀行再掀小額短期美元高利定存方案，以較迷你的短打方案，方便客戶資金調度靈活度，以因應隨時變動的新台幣匯率。包括公股行庫華南、台企銀（2834），以及多家民營銀行，都有相關方案，可以存3個月甚至7天，就有年利率5%、6%的優厚水準。

台企銀指出，新台幣兌美元近來達到29元附近，換同值美元可以比過去更少的新台幣即可，因此台企銀推出外幣優利定存專案，現在起至9月18日止，只有5,000美元就可享有年利率美元定存7天期5%，另有1個月、3個月、6個月及12個月期不同優惠利率方案，讓民眾可以自選合適的天期承作，或者分批換匯賺高利。

華南銀行也新推快閃方案的美元優利定存，只要3,000美元起存，存3個月期就有4%高利，存1個月期也有3.9%高利，如果是舊資金則是提供3個月期年利率3.9%。華銀指出，只要客戶透過華南銀行+APP或網路銀行，以新台幣結購美元辦理定存，不需搭配其他商品，也無帳戶類型限制，對小資族來說相當便利。

民營銀行數位帳戶專攻小資族，提供小額美元存款優惠高利。聯邦銀行New New Bank數位帳戶，小資族最高存3,000美元可享3個月期高利6%，凱基銀行則是數位帳戶KARRY提供美元活存高利，同樣限制額度3,000美元以內可享活存高利7.11%，超過3,000美元以上的部分，則是提供2.6%優利。

銀行業者指出，短期包括美國對等關稅尚未完全揭露，以及美國今年內是否再次降息等變數仍多，投資人換匯存美元，現階段價位已算相對低，並可趁機鎖住高息。若擔心匯率波動風險，選擇低門檻、短天期的高利方案，資金調度的靈活與機動性較不受影響，也可相當程度降低匯兌風險，民眾不妨善用各種高利定存方案，彈性規劃資金、累積財富。