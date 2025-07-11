北富銀進軍高雄專區 3面向推動業務

金管會推動打造亞洲資產管理中心，台北富邦銀行今天表示，獲得金管會核准後，7月4日正式啟動高雄資產管理專區（高雄專區）業務，透過簡化流程、活化資金、跨境服務一站到位等3面向推動業務，開辦首週就吸引當地高資產客戶申辦自行質借等業務項目。

北富銀今天晚間發布新聞稿，北富銀自2018年起設立「富御恆傳」私銀服務，這次高雄專區開放試辦業務，是深化私銀服務量能、拓展高資產客群的重要里程碑。

北富銀指出，將從3大面向推動專區業務發展。首先，針對既有業務簡化申請流程，提升資產配置的靈活性與效率；其次，強化資金運用彈性，借鏡國際經驗，導入金融資產擔保融資機制，客戶可將交由銀行保管的一籃子金融資產作為抵押借貸，在不影響既有投資部位與收益的前提下，靈活運用資金。

另外，在跨境金融與家族辦公室服務方面，透過專區試辦業務的開放，讓有跨境資產的高資產客戶，除了享有國際金融服務外，也能透過家族辦公室法律與稅務諮詢服務，協助客戶整合跨代、跨境資產規劃。

為強化服務能量，北富銀指出，除了開辦高雄專區業務外，也同步規劃設立南部資訊中心，專責開發與維運高資產客戶所需的交易系統與基礎設施。

根據統計，目前共有17家業者核准進駐高雄專區，包括14家銀行跟3家保險業者。