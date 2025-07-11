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通路暫停街口支付恐爆儲值金擠兌？金管會：今天儲值金有減少、續監控

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

電子支付機構街口支付因為母公司街口金科爆發與泰山（1218）民事訴訟糾紛，慘遭波及引發通路停用潮，影響街口支付用戶權益。金管會證實今天已有派員到街口支付現場，了解最新狀況並掌握儲值金等專款帳戶金流，儲值金餘額今天確有減少，但不便說明金額。

街口支付11日針對公司與泰山訴訟風波，召開記者會說明，但陸續傳出電商平台、通路等暫時接受街口支付交易，雖然街口支付強調，用戶儲值金均有信託機制專款專用，請通路與消費者不必擔心。不過，金管會今天派員到公司金檢，確實發現今天儲值金已有下降，是否為用戶擔心因而自行提領出儲值金的「擠兌」因素造成？引發外界關注。

金管會官員表示，電支機構依規定採信託機制收受用戶儲值金，因此用戶資金安全無虞，金管會派員到場金檢，主要是去了解事件狀況與公司處理進度、資金狀況等，希望可以幫助用戶安心。

金管會 街口支付 泰山

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