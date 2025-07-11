台灣人壽斥資18億元升級核心系統 攜手新世紀資通推動數位轉型
中信金（2891）代台灣人壽公告，為強化資訊系統效能並支援未來業務成長，將與新世紀資通股份有限公司簽約，採購保險新核心系統相關軟體與服務，總交易金額達新台幣18.22億元，資金全數由公司自有資金支應。
根據公告，該案已於114年7月11日由總經理層級完成核決，無須經董事會決議，並將依合約條款進行分批付款。交易內容涵蓋新核心系統的軟體授權、客製化開發與專業顧問服務等項目，預期可優化作業流程、提升營運效率及服務品質，進一步強化台壽在保險科技領域的競爭力。
此次系統升級計畫為公司數位轉型與營運韌性提升的重要一步，將為未來業務擴展與保戶服務品質奠定更堅實基礎。
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