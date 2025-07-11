快訊

114分科生物／試題解答一次看 實驗題刁鑽考「青蛙舌根」考生讚有讀就有分

江蕙復出第一晚！費玉清「來了」 送巨型鳳凰讚爆：再展金嗓

台灣人壽斥資18億元升級核心系統 攜手新世紀資通推動數位轉型

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信金（2891）代台灣人壽公告，為強化資訊系統效能並支援未來業務成長，將與新世紀資通股份有限公司簽約，採購保險新核心系統相關軟體與服務，總交易金額達新台幣18.22億元，資金全數由公司自有資金支應。

根據公告，該案已於114年7月11日由總經理層級完成核決，無須經董事會決議，並將依合約條款進行分批付款。交易內容涵蓋新核心系統的軟體授權、客製化開發與專業顧問服務等項目，預期可優化作業流程、提升營運效率及服務品質，進一步強化台壽在保險科技領域的競爭力。

此次系統升級計畫為公司數位轉型與營運韌性提升的重要一步，將為未來業務擴展與保戶服務品質奠定更堅實基礎。

軟體 新台幣 保險

延伸閱讀

Mercedes-Benz Pass 賓士暢行寵粉再升級！台灣賓士的夏日四種風格旅程：熱血、燒胎、破風與樂章

法系休旅趁勝追擊 Peugeot 3008/5008升級油電動力價位更親民

內政部發布防空避難英文圖卡 升級APP加速查避難區

「米其林必比登」小吃暫別！ 台中知名「小初店」7月底暫停營業 店家：原空間升級調整

相關新聞

市場靜待對等關稅結果 新台幣量縮翻揚終止連5跌

台灣對等關稅結果尚未出爐，市場觀望但不悲觀，台股高檔震盪，外資也偏向匯入，帶動新台幣翻揚，收盤收在29.205元，升值3...

外資反賣為買…台幣結束連五貶 升值3.5分以29.205作收

新台幣匯價周五結束「連五貶」，以升值3.5分、29.205兌1美元作收，台北外匯經紀公司成交量為8.44億美元，與今日的...

台灣人壽「紅利旺」臺幣分紅保單 青壯年穩健退休規劃

為協助肩負家庭責任的青壯年穩健規劃退休資產，中信金控（2891）旗下台灣人壽2025年推出第三張分紅保單——「台灣人壽紅...

群益金鼎證券連14度入選「臺灣永續指數」成分股 展現永續領航力

群益金鼎證券（6005）再度入選「台灣永續指數」成分股，已連14度榮獲殊榮，除肯定群益多年來努力，亦呼應2025年上半年...

原保地貸款9月上路 原民立委肯定：讓族人有公平起點

原民立委伍麗華11日表示，她自2020年提出「推動原保地貸款、消除金融歧視」為核心政見，多年來積極奔走推動，如今行政資源...

昕力資訊為企業開啟主權 AI 時代 打造台灣最專注金融領域的 LLM

昕力資訊（7781）11日隆重發表「Thinknova」LLM，經實際驗證具備通過十項金融研訓院的國家金融證照考試的能力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。