市場靜待對等關稅結果 新台幣量縮翻揚終止連5跌

台灣對等關稅結果尚未出爐，市場觀望但不悲觀，台股高檔震盪，外資也偏向匯入，帶動新台幣翻揚，收盤收在29.205元，升值3.5分，匯價終止連5跌。然而，關稅前景未明，投資人操作保守，新台幣週線翻貶。

美國總統川普本週陸續公布新的對等關稅稅率，日本、韓國、越南、菲律賓、加拿大等國陸續出爐，仍未見台灣。

不過美股主要指數收紅，標普、那指再創新高，激勵台股震盪小漲，加權指數終場收在22751.03點，漲57.78點。

新台幣匯率今天也甩開貶值陰霾，今天開盤價為29.27元，早盤因進口商美元買盤湧現，匯價微幅走貶，最低為29.28元，但出口商旋即進場拋匯，外資午後也加大匯入力道，盤中最高升抵29.188元，終場收在29.205元，終止連5日貶值。

但因美國遲未公布台灣對等關稅稅率，市場不敢輕舉妄動，操作保守，台北及元太外匯市場總成交金額萎縮至12.91億美元。

回顧本週匯市表現，由於川普陸續公布對等關稅新稅率，全球屏息以待，避險情緒略推動美元反彈，而首波公布名單多為亞洲國家，亞幣表現疲弱。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值2.74角或0.94%，週線翻黑，終止連4升，且為去年11月中旬以來最大貶值幅度。

外匯交易員指出，本週明顯感受到市場操作偏向保守，一是大家靜待台灣的對等關稅稅率，二是央行上週放出針對素行不良的外資祭出「T+1」，對資金進出給予更嚴格的規範，「這幾天確實覺得外資不像之前，丟的很用力」。

外匯交易員補充，除了昨天台積電股利入袋，有比較明顯的匯出，其他時間仍是雙向操作，顯示市場「觀望但不悲觀」。

至於對等關稅出爐後，是否帶動新台幣回升28元，外匯交易員認為，先前新台幣漲勢猛烈，升幅超越其他亞幣，如今趁著對等關稅的議題，匯價拉回修正；接下來應該先於29元價位整理，除非公布後的台灣對等關稅稅率真的非常低，超乎市場預期，否則「要再升破29元，需要很大的動力」。