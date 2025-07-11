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彩券永續發展協會成立 財部勉與時俱進導入創新

中央社／ 台北11日電

彩券永續發展協會今天成立，理事長劉代洋表示，未來協會將致力推動人才培育、制度研究與國際對話，助台灣彩券業持續回饋社會。財政部國庫署長陳柏誠說，公益彩券銷售管理、經銷商照顧等，都應與時俱進，期許協會導入創新思維。

為推動公益彩券與運動彩券的制度健全與永續發展，由產學界共同籌備的「彩券永續發展協會」今天正式成立，並舉行第1屆會員大會與理監事會議，陳柏誠、教育部體育署主任秘書呂忠仁、台灣彩券公司董事長黃志宜、台灣運動彩券公司董事長陳立白等人與會。

彩券永續發展協會由台灣科技大學名譽教授劉代洋領銜籌組，並獲選為第1屆理事長。

劉代洋指出，協會宗旨在於建構一個結合政策研究、專業訓練與國際交流的跨領域平台，擔任台灣彩券業發展的重要智庫，致力於推動彩券領域的教育訓練、ESG導入、科技創新、責任博彩與公益推廣等多項業務。協會同時也將積極與國外彩券組織建立策略聯盟，為台灣彩券業的國際化打下堅實基礎。

劉代洋表示，彩券制度發展的背後，代表的不僅是經濟產值，更是社會責任的實踐。希望透過協會的設立，連結政府、業界與學術界的力量，打造既具前瞻性也落實社會責任的產業發展平台。未來協會將致力於推動人才培育、制度研究與國際對話，幫助台灣的彩券業能在全球趨勢中穩健前行、回饋社會、成就公益。

陳柏誠則指出，公益彩券自民國88年底發行以來，截至今年6月底，累計盈餘達新台幣6441億元，這些彩券盈餘用於國民年金、全民健康保險準備，並提供給地方政府推動社福政策，在促進就業方面，目前公益彩券經銷商約6.8萬人，均為身障者等弱勢族群。

陳柏誠表示，由此可見公益彩券不僅挹注國家社福財源，更改善了弱勢群體經濟生活。面對社會變遷與市場發展，公益彩券銷售與管理、發行機構的企業責任以及對經銷商的照顧，都應與時俱進，導入更多創新思維，期待協會的成立，能為彩券產業永續發展帶來正面力量。

董事長 教育部 彩券

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