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外資反賣為買…台幣結束連五貶 升值3.5分以29.205作收

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
外資反賣為買，新台幣結束連五貶，升值3.5分，以29.205作收。圖／本報系資料照片
外資反賣為買，新台幣結束連五貶，升值3.5分，以29.205作收。圖／本報系資料照片

新台幣匯價周五結束「連五貶」，以升值3.5分、29.205兌1美元作收，台北外匯經紀公司成交量為8.44億美元，與今日的元太外匯經紀公司交易量4.47億美元合計總成交量為12.91億美元，為7月以來成交量最低。匯銀人士解讀，主要和外資「反賣為買」有關，外資與出口商同樣站在美元的賣方，使台幣匯率再度升值。

匯銀人士指出，由於台股並未有反轉訊號，使外資多半觀望，甚至還小幅買進，尤其中央銀行對外資投資台股現在採取T+1制度，外資昨日還買超台股101億元，今日買超更遠甚昨日達170億元，因此可預見下周一恐怕匯率仍會小幅升值。匯銀人士也指出，出口商拋匯力道仍然強勁，而且都是科技大廠為主，在1天1千萬支的限制之下繼續拋匯。

外資對美元轉買為賣，也使台幣今日再度獨強，面對美元升值0.4%，台幣未貶仍升值0.12%，其他主要亞幣則受美元升值效應，包括新加坡幣貶值0.09%、人民幣升值0.1%、日圓貶值0.39%、韓元貶值0.23%、越盾升值0.04%。

外資 台幣匯率

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