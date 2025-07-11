街口支付董總親上火線提四點聲明 資金受信託保護、呼籲商家繼續合作

電子支付業者街口支付母公司街口金融科技與泰山（1218）公司發生股權投資糾紛，也引發消費者、商家對街口支付的營運疑慮，有消費者提領街口支付帳戶儲值、以及街口和台新合作的銀行帳戶「街利存」金額發生不順，全國電（6281）也首開第一槍，表示取消和街口支付的合作。街口支付董事長梅驊、總經理范庭甄11日上火線回應問題。梅驊表示，母公司與街口支付分開營運，目前街口支付和主管機關密切溝通，保持資訊透明，所有款項都交付信託，消費者可以隨時動用。

街口支付強調四點。包括獨立營運且沒有涉及母公司法律糾紛、用戶資金都100%信託保障、目前財務及法遵制度健全、合作夥伴與商戶服務一切正常。梅驊表示，街口支付目前營運正常，上月交易金額約60億元、創新高，目前營運目標是明年希望達成損益兩平，街口金融支付已經提出上訴，街口支付會積極和金管會保持聯絡。另外，街口支付特地讓大家參觀辦公室，強調「沒有人去樓空」畫面。

全國電子今天開出第一槍，解除與街口合作關係。范庭甄表示，確實有商家和消費者擔心金額提領和交易狀況，首先動員業務去和店家、相關的大品牌去溝通，合作店家多數仍保持支持、信任態度，但不諱言有品牌店家擔心，希望店家可以保持信心繼續與街口支付合作，在消費者街口帳戶儲值、台新銀行街利存部分，金額都沒有問題。因為全額交付信託，就算消費者大量提領，也不會出現所謂的擠兌狀況，任何時候要做調度沒有問題。

梅驊表示，近半年來，目前每月代支付款項餘額平均約40億元，目前沒有太大變動，年底前資金充足，不會辦理增資，目標仍然是明年全年能夠損益兩平。街利存帳戶早上確實因為瞬間流量過大，出現提領有問題的狀況，但大家不用擔心，因為款項全額信託，消費者可以正常提領。