台灣人壽「紅利旺」臺幣分紅保單 青壯年穩健退休規劃

為協助肩負家庭責任的青壯年穩健規劃退休資產，中信金控（2891）旗下台灣人壽2025年推出第三張分紅保單——「台灣人壽紅利旺分紅終身壽險」（簡稱「紅利旺」），主打高保障、資產累積與臺幣計價，特別針對40至60歲三明治族設計，提供多元彈性的壽險與財務規劃解方。

在臺幣走勢相對強勁、民眾對臺幣資產配置商品需求升溫之際，「紅利旺」應勢推出，成為繼「美紅旺」與「吉享紅」後，台灣人壽最新分紅保單力作。該商品具備三大特色：一為終身壽險保障，強化家庭風險防護力；二為穩健年度紅利回饋機制，兼顧中長期資產累積；三則提供2年期與6年期繳費選項，搭配自動轉帳享保費折扣，提升資金運用效益。

根據台灣人壽與政大商學院共同發布的「2025台灣高齡社會退休生態觀察指標」顯示，逾七成未退休者每月存不到1萬元退休金，且有超過三成五預估屆退仍須工作。「紅利旺」商品設計正是針對這樣的財務壓力族群，協助其在保障家庭的同時也兼顧退休目標。

以一位40歲男性投保「紅利旺」為例，選擇500萬元保額、6年期繳費，表定年繳保費為66萬3,500元，搭配銀行轉帳與高保費優惠，年實繳約為65萬230元，6年總繳約390萬元。投保第4年即享有500萬元壽險保障，在年報酬率3.5%假設下，65歲可領回約646萬元；若77歲身故，理賠金額則達約995萬元，實現高保障與資產靈活運用雙目標。

台灣人壽表示，其分紅保單區隔帳戶由專業團隊管理，資產配置以美元長天期投資級債券為核心，搭配動態投資策略與審慎調整股權類資產，平衡風險與報酬。同時設有「平穩機制」，於投資表現優異年度預留盈餘作為未來波動調節準備金，穩定紅利發放，保障保戶權益。