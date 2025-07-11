快訊

獨／Gogoro免月租費先收設定費9千！遭疑「有異狀」 官方2動作：財務穩健

輝達台灣總部用地有解！新壽發文北市：直接轉讓T17、T18

新莊傳家暴！45歲醉兒討錢不成 持菜刀砍傷媽媽

昕力資訊為企業開啟主權 AI 時代 打造台灣最專注金融領域的 LLM

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

昕力資訊（7781）11日隆重發表「Thinknova」LLM，經實際驗證具備通過十項金融研訓院的國家金融證照考試的能力，舉凡：初階授信、初階外匯、理財規劃、衍生性金融商品銷售等，為台灣第一個具備最多張金融證照考試能力的LLM。

隨著生成式 AI 技術蓬勃發展，企業自建大型語言模型（LLM）已成為數位轉型的關鍵戰略，昕力資訊多年來深耕布局 AI 領域，迄今已有超過一億四千萬次的 AI 產品使用人次，其 AI 團隊運用此深厚產業經驗，採用參數高效微調技術 LoRA（Low-Rank Adaptation），將台灣金融專業知識注入至原始大語言模型中。相較於同等級開源模型於考試中的表現，平均僅落在 50 分上下（滿分 100），顯示大部分開源模型對專業術語、法規與產品邏輯的掌握仍有限，但透過優化資料設計與調控學習策略，Thinknova LLM在相同測試情境中整體成績提升至 90 分上下，展現出高度的知識遷移與推理能力，並成功應對各類型計算題與綜合判斷題。

昕力將以 Thinknova 的技術架構為基礎，推出 SysTalk.Service 為國內企業提供可負擔且高效的自建大語言模型的落地方案，可選用在市面上任何一種 AI 開源模型為其基礎，運用 AI Fine-tune 技術，真正做到企業 AI 自主。

昕力資訊創新暨 AI 產品發展處副總經理林秀明表示：「昕力運用的 Fine-tune 技術，簡單來說，就是利用生成式 AI 博學通才的特性，透過昕力 AI 團隊在特定領域再訓練，進而成為該領域裡的專才；這就像大家常使用的 ChatGPT 這類模型，雖然具備一定的對話、理解、推理能力，但是對企業來說，特別是金融、醫療業，就會需要更專精領域的專業知識，以回覆提問者的諮詢。」

Thinknova 的成功，表示企業未來在導入 AI 大語言模型之際，能降低機敏資料外洩的疑慮。昕力期望透過SysTalk.Service降低 AI 導入門檻，讓更多台灣企業能夠擁有自己的 AI 專家助手，不僅能提升整體產業競爭力，更能在全球 AI 浪潮中，建立屬於台灣的 AI 生態系。

昕力資訊不只是在AI相關技術做出突破，2025 上半年公告累積營收更是較去年同期年增17.5%。儘管全球經濟環境充滿變數，昕力資訊憑藉其核心軟體技術穩定部署，持續受益於生成式AI與企業數位轉型需求的強勁增長。

展望未來，昕力資訊總經理葉怡蘭表示，隨著主流 AI 市場快速擴張，公司採取「先蹲後跳」的策略，除先穩固國內市場，跨足醫療、製造業，海外則優先深耕東南亞，繼年初完成越南子公司併購，後續又成功導入「Shinec Digital Green Economy」平台，協助南草健工業園區實現數位永續轉型，持續以領先的技術研發實力與前瞻性產品策略，靈活應對市場動態，加速全球市場布局，搶占 AI 與數位轉型先機，推動營收動能與品牌影響力，鞏固在全球軟體產業的競爭優勢。

總經理 建大 AI

延伸閱讀

馬斯克推最強AI模型 緯創、英業達等營運看俏

動漫控必逛！FURU1西門町新店開幕，劇場版凡爾賽玫瑰周邊同步登場

馬斯克Grok又失控 生成反猶、正面評價希特勒內容 急刪文

《死亡擱淺2》合作HOT TOYS推出山姆1/6模型 小島秀夫比讚展示頭雕

相關新聞

街口支付下午緊急召開記者會 說明營運狀況

街口支付的母公司街口金融科技公司10日遭北院進行查封未果，市場擔心是否影響街口支付營運，街口支付今天上午緊急通知，下午2...

整理包／街口支付母公司遭查封！海角36億為何？用戶有影響嗎？一次看懂

泰山公司（1218）因主張過去投資街口支付母公司「街口金融科技」無效，訴請返還投資款36億元，經一審判決勝訴，引發街口支付用戶人心惶惶，《聯合新聞網》帶您識讀這起事懶人包。

群益金鼎證券連14度入選「臺灣永續指數」成分股 展現永續領航力

群益金鼎證券（6005）再度入選「台灣永續指數」成分股，已連14度榮獲殊榮，除肯定群益多年來努力，亦呼應2025年上半年...

原保地貸款9月上路 原民立委肯定：讓族人有公平起點

原民立委伍麗華11日表示，她自2020年提出「推動原保地貸款、消除金融歧視」為核心政見，多年來積極奔走推動，如今行政資源...

昕力資訊為企業開啟主權 AI 時代 打造台灣最專注金融領域的 LLM

昕力資訊（7781）11日隆重發表「Thinknova」LLM，經實際驗證具備通過十項金融研訓院的國家金融證照考試的能力...

國泰證券推公平待客微電影 實踐多元友善普惠金融承諾

國泰證券積極推動多元友善服務，因應臺灣多元人口及超高齡社會趨勢，提供不同族群在金融服務上的不同需求。近日更特別推出公平待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。