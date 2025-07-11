國泰證券推公平待客微電影 實踐多元友善普惠金融承諾

國泰證券積極推動多元友善服務，因應臺灣多元人口及超高齡社會趨勢，提供不同族群在金融服務上的不同需求。近日更特別推出公平待客微電影《讓希望，有前進的方向》，以溫暖細膩的視角描繪高齡者、新住民與青年在金融生活中面臨的挑戰，並透過具體行動回應不同族群的需求，落實友善服務與普惠金融，期盼激盪出社會正向循環。

透過微電影，國泰證券以日常金融服務發生的場景為故事選材，包括「青年理財規劃的建立，希望喚起一點一滴累積的重要」、「新住民多語服務，希望喚起珍惜臺灣多元樣貌，給予同等對待與尊重」、「失智長者的困境，希望拋磚引玉讓長者關懷，存在各個角落」、「詐騙風險無所不在，呼籲『多問一下』就不上當」等，展現臺灣社會易被忽略的角落縮影。除了提出問題，國泰證券也提供解方，針對以上各類弱勢族群的痛點，提供「青年友善線上服務」、「外語視訊翻譯」、「高齡關懷提醒」以及「全臺巡迴反詐講座」等多項客戶關懷機制，植入多元友善、公平待客的核心理念，實現普惠金融的願景與承諾。

國泰證券長年關懷偏鄉弱勢族群，自2023年推出「多元社會共榮計畫」，號召員工走訪偏鄉、原住民部落提供物資送暖。並於2024年制定「防詐行動架構」，舉辦金融知識普及與反詐騙教育活動，幫助財務較脆弱族群建立正確理財觀念，守護金融交易安全。此外，國泰證券於全臺各分公司設置銀色無障礙櫃檯，獲得「失智友善組織」資格認證，持續導入「以人為本」的服務訓練，提升第一線同仁對多元客戶的同理心及專業度，更於2025年榮獲臺灣服務稽核協會主辦首屆「臺灣金融業公平待客大調查—卓越體驗企業」獎項，深受外界肯定。

展望未來，國泰證券響應集團「BETTER TOGETHER共創更好」理念，持續以「從心出發」為品牌核心，結合科技與人文精神，深化友善服務、強化資安保障，並以實際行動成為多元社會中每一位客戶的可靠後盾。若欲了解更多微電影內容，請逕上國泰證券YouTube頻道進行觀賞。