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集保 eVoting、eMeeting 使用再創新高 雙軌並進提升 ESG 數位化

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
集保eVoting、eMeeting使用再創新高，雙軌並進提升ESG數位化。（資料來源：臺灣集中保管結算所）
集保eVoting、eMeeting使用再創新高，雙軌並進提升ESG數位化。（資料來源：臺灣集中保管結算所）

隨著股東會季落幕，臺灣集中保管結算所提供的電子投票（eVoting）與股東會視訊會議（eMeeting）雙e服務再創佳績，有效輔助投資人行使股東權利，推升ESG數位化，促進我國資本市場永續發展。

集保結算所統計，2025年股東常會計有2,239家上市、上櫃及興櫃公司採用eVoting，電子投票總筆數首度超過2,000萬筆，總股數更一舉突破4,000億股大關，雙雙創歷史新高。在電子投票率方面，2025年股東會整體電子投票率達60.93%，連續三年成長。除公司股東會外，上半年計有元大台灣50（0050）、國泰臺灣加權正2（00663L）等二檔ETF受益人會議採用電子投票，電子投票率更大幅衝高達86.90%及100%。

除電子投票外，集保結算所eMeeting服務亦獲企業青睞，使用家數持續成長，2025年用戶共計達120家公司，再創新高。eMeeting平台便利投資人線上參與股東會，不受距離與場地限制，也提升股東會的即時與透明，強化企業與股東間的溝通與互信。

集保結算所總經理陳德鄉表示，eVoting與eMeeting兩項服務相輔相成，為發行公司提供從股東會前投票到會中即時參與的完整解決方案，協助股務數位化與公司治理制度化，也讓臺灣資本市場接軌國際。集保結算所將持續精進服務，打造全方位的股務服務生態系，協助全市場數位發展。

集保結算所 股東會 投票率

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