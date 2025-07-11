原民會與農業信保證基金簽約 原住民保留地貸款將上路

泰山公司（1218）因主張過去投資街口支付母公司「街口金融科技」無效，訴請返還投資款36億元，經一審判決勝訴，引發街口支付用戶人心惶惶，《聯合新聞網》帶您識讀這起事懶人包。

2025-07-11 12:00