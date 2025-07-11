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原民會與農業信保證基金簽約 原住民保留地貸款將上路
原住民保留地長期無法在銀行貸款，立法委員伍麗華呼籲推動原保地貸款、消除金融歧視，今年度原民會已與農業信用保證基金簽定行政契約，可為承貸的原保地提供信用保證。歷經5年的努力，終於打通各行政機關，原保地貸款近在眼前。
目前響應政策第一波的銀行，已有土地銀行、合作金庫及全國農業金庫，立委伍麗華呼籲，行政機關與銀行都已經準備好、族人也引頸期盼，希望正視族人居住正義與經濟需求，要求原保地貸款即刻上路，勿再拖延。
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