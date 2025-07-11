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三商壽獲准增提176億元外匯準備金 強化資本體質

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

壽險業者三商壽（2867）於7月11日公告，已獲金管會核准，增提新台幣176.36億元的外匯價格變動準備金。此舉有助於強化公司面對新台幣升值風險時的財務韌性，進一步穩固資本結構。

外匯價格變動準備金是壽險公司用以對抗匯率波動、穩定帳面獲利與淨值的關鍵防禦機制，尤其當公司資產中外幣部位占比較高時更顯重要。此次三商壽大幅增提準備金，有助於穩健資產負債結構，確保長期經營穩定。

面對近期新台幣升值壓力，三商壽於5月底表示，已將外匯避險比例提升至五成以上，並採取「擴大避險」及「靈活調整資產配置」兩大策略，以降低匯率波動對淨值的衝擊。

三商壽除避險布局外，亦積極推動資本強化措施。2025年4月已完成14.4億元次順位債募集，並保有最高150億元額度，未來將視市場狀況持續規劃。

此外，6月19日，董事會決議辦理現金增資案，預計發行普通股2億股，資金將用於補充營運資金、提升資本適足率並優化財務結構。實際發行價格與募資總額將於主管機關核准後，由董事長於授權價格區間內與承銷商議定。

金管會規範保險業資本適足率（RBC）不得低於200%，淨值比不得連兩期低於3%。三商壽近年來持續推動多項資本強化方案，目標在於提升RBC並穩定經營基礎，此次增提外匯價格變動準備金及推動多元資本強化措施，將有助於提升公司對市場波動的抵禦能力。

新台幣 外匯 三商壽

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