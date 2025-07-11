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中國信託證券投顧 價格預估準確獎第5名

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
中國信託證券投顧總經理陳豊丰代表領獎。（中國信託證券投顧提供）
中國信託證券投顧總經理陳豊丰代表領獎。（中國信託證券投顧提供）

在CMoney最新公布的第五屆金曜獎評選中，中國信託證券投顧以卓越的表現榮獲「價格預估準確獎」第5名，這一成就不僅肯定中國信託證券投顧在研究和預測盈餘方面的優異表現，也展示公司在培訓研究員和推動企業文化方面的獨到之處。

中國信託證券投顧表示，當前全球政經環境的劇烈變化，特別是美國總統川普的政策走向，對短期及中長期數字預估帶來巨大不確定性。舉例指出，清明連假期間團隊曾耗費大量時間修改報告，甚至在報告發布前一刻因政策變動而推翻重來，凸顯國際情勢對市場預期的即時影響。此外，AI產業的估值也面臨修正，市場對AI概念股過去的過度樂觀情緒正逐步回歸理性，使目標價預估更具挑戰性。

在研究員績效量化方面，推薦績效是最直接且客觀的衡量指標，會追蹤研究員的推薦狀況與決策調整，以確保研究品質，部分產業會由2至3位研究員共同關注，以互相支援並應對市場快速變化的需求。

談及優秀研究員應具備的軟實力，除了專業知識、溝通能力和抗壓性等基本要求外，最關鍵的是對研究工作的「熱情」，這是讓研究員能夠長期投入並持續進步的核心動力。

對於下半年台股的展望，川普政策仍是牽動全球經濟與金融市場的最大變數，無論是關稅、匯率，甚至是未來的減稅政策和美國財政問題，都將持續影響市場。特別是關稅問題對台灣企業營收的影響已逐漸浮現，部分廠商因預期心理而提前拉貨，可能導致下半年訂單動能趨緩。

儘管如此，AI產業仍是下半年市場的主軸。輝達（NVIDIA）新一代產品的量產時間明確，已開始對廠商營收產生實質貢獻，並預期此效益將持續至明年上半年。然而，AI產業的供給瓶頸仍需克服，且過去一年AI評價的修正過程漫長，市場觀望氣氛濃厚，投資人情緒何時能轉趨積極，仍有賴於川普政策的明朗化。

在AI產業的細分領域，可特別關注硬體組裝與散熱技術的發展，認為這些領域的規格提升與轉換是確定的趨勢。然而，更重要的是能夠將AI算力「變現」的應用端業者，隨著算力建構逐漸趨於穩定，未來市場焦點將轉向能夠實際產生收益的AI應用，這將是值得持續關注的投資方向。

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