六大壽險回神 6月全都賺

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

六大壽險終於擺脫連兩月匯損衝擊陰霾，6月台幣僅微升0.1%及股利開始入帳，加上主管機關核准釋出責任準備金措施助攻，六大壽險6月全數獲利，總計312億元。

其中國壽單月獲利26.8億元，較5月大幅成長四倍，南山人壽112.8億元，也較5月大幅成長；富邦人壽單月獲利87.4億元、新光人壽2.7億元、凱基人壽24.6億元、台灣人壽57.6億元，都較5月轉虧為盈。

不過若與去年同月的高基期相較，則多數衰退。累計上半年獲利，也多較去年同期衰退，國壽前六月稅後純益187.9億元、富邦人壽245.4億元、南山人壽143.9億元、凱基人壽10.7億元、台灣人壽72.1億元，至於新光人壽仍虧損299.6億元。

六大壽險5月合計稅後淨損348.83億元，為逾一年半最慘，6月則一甩陰霾。國泰人壽6月稅後純益26.8億元，累計上半年187.9億。

富邦人壽 凱基人壽

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