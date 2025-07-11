國銀放款 斷崖式衰退

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

強勢台幣重擊國銀放款動能。據金管會統計，2025年5月底國銀總放款餘額42.9兆餘元，月減3,292億元是單月最慘紀錄，前五月新增放款量7,282億元，僅剩去年同期的四成，企業投資也終結連八個月成長，放款與投資動能同步熄火。

銀行局主秘張嘉魁昨（10）日坦言，5月放款衰退、企業投資縮手，有三大主因，一、5月美元驟貶，使國銀外幣放款折算成台幣時，帳面價值「大縮水」，二、美國關稅等國際情勢動盪，使民營企業大額還款增加，三、企業投資轉保守觀望。

據數據顯示，5月底國銀總放款中，以用途別來看，以周轉金放款餘額降到21兆8,143億元，月減3,149億元是史上單月最大，連兩個月衰退；企業投資也降到9,277億元，月減141億元是睽違八個月來首見衰退，也是近一年半來單月最大衰退額，美元驟貶是主因。

銀行主管坦言，國銀龐大的外幣放款統計是以台幣計價，匯率波動對帳面放款餘額影響甚鉅，以國銀總放款月減0.76%，遠低於美元單月驟貶6.5%來看，顯示剔除匯率變動後，實際國銀新增放款依舊強勁，反映了關稅豁免期間，企業提前拉貨潮。

國銀

延伸閱讀

亞資中心 首波六國銀開業

國銀辦理中小企放款／兆豐銀勇奪五大獎項

國銀辦理中小企放款／台企銀連七年獲殊榮

國銀辦理中小企放款／玉山銀力挺戰略產業

相關新聞

國銀對美曝險逼近4兆元 授信年增14%最大

美國總統川普上任後，引發美元資產危機，市場關注台灣金融業對美曝險狀況。據金管會昨（10）日公布截至5月底統計，國銀對美曝...

一銀攜青松 辦員工持股信託

為提升員工福利，協助同仁長期儲蓄累積財富並促進企業留住優秀人才，提高向心力，青松健康公司昨（10）日與第一銀行共同簽署員...

颱風災損 產險賠付風險增

中度颱風丹娜絲侵襲台灣南部，強風豪雨造成多座太陽能電站受損，電站無法即時恢復運作的情況引起保險業高度關注。業者指出，部分...

承作綠能保險 產險三強承壓

中度颱風丹娜絲日前侵襲台灣，太陽能電站亦不敵強風吹襲，傳出多起設備掀落、鋼構支架變形，甚至整座電站停擺的案例，初步估計損...

泰山訴請返還投資款36億元…街口金科遭查封未果

泰山公司主張過去投資街口支付母公司街口金科無效，訴請返還投資款36億元經一審判決勝訴，法院昨（10）日下午前往街口金科總...

沃旭900億聯貸案 25銀行挺

沃旭能源總裝置容量632 MW的大彰化西南離岸風場成功完成專案融資，約900億元的資金順利到位。該案獲得國內外25家金融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。