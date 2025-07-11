國銀放款 斷崖式衰退

強勢台幣重擊國銀放款動能。據金管會統計，2025年5月底國銀總放款餘額42.9兆餘元，月減3,292億元是單月最慘紀錄，前五月新增放款量7,282億元，僅剩去年同期的四成，企業投資也終結連八個月成長，放款與投資動能同步熄火。

銀行局主秘張嘉魁昨（10）日坦言，5月放款衰退、企業投資縮手，有三大主因，一、5月美元驟貶，使國銀外幣放款折算成台幣時，帳面價值「大縮水」，二、美國關稅等國際情勢動盪，使民營企業大額還款增加，三、企業投資轉保守觀望。

據數據顯示，5月底國銀總放款中，以用途別來看，以周轉金放款餘額降到21兆8,143億元，月減3,149億元是史上單月最大，連兩個月衰退；企業投資也降到9,277億元，月減141億元是睽違八個月來首見衰退，也是近一年半來單月最大衰退額，美元驟貶是主因。

銀行主管坦言，國銀龐大的外幣放款統計是以台幣計價，匯率波動對帳面放款餘額影響甚鉅，以國銀總放款月減0.76%，遠低於美元單月驟貶6.5%來看，顯示剔除匯率變動後，實際國銀新增放款依舊強勁，反映了關稅豁免期間，企業提前拉貨潮。