金控業上半年賺2,192億較去年同期衰退35% 富邦金突破500億元大關

經濟日報／ 記者夏淑賢林勁傑任珮云／台北報導
富邦金上半年獲利突破500億元大關，累計每股純益（EPS）3.49元居冠。圖／富邦金控提供
富邦金上半年獲利突破500億元大關，累計每股純益（EPS）3.49元居冠。圖／富邦金控提供

上市金控上半年獲利出爐，在6月現金股息入帳、台幣升值見緩，部分壽險適用責任準備金鬆綁緩和匯損等，多數金控6月獲利較前月成長。富邦金（2881）上半年獲利突破500億元大關，累計每股純益（EPS）3.49元居冠，國泰金EPS 2.88元居次。

根據統計，整體金控6月獲利虧轉盈，單月賺601.6億元，累計上半年整體金控稅後純益達到2,192億元，比去年同期衰退幅度縮小為35%。

整體金控6月單月獲利亮眼，累計上半年衰退幅度也大幅收斂。其中，6月單月獲利以富邦金、中信金兩家均破百億元最佳，累計獲利上百億元的金控也增至11家，元大金獲利排名並重返前五強。

上市金控6月獲利
上市金控6月獲利

富邦金6月認列未分配盈餘稅款約28億元影響自結稅後益縮至118.5億元，累計上半年稅後純益513.4億元，年減36.8%，主因富邦人壽獲利腰斬，累計EPS為3.49元仍穩居金控獲利王。子公司台北富邦銀6月及累計獲利皆創歷年同期新高；富邦產險、富邦證券累計獲利為歷年同期次高。富邦人壽6月稅後純益87.4億元，累計稅後純益245.4億。主要收益來源為利息、國內股票股息收入、股票及基金資本利得及基金配息收入等。

北富銀6月稅後純益38.2億元，股息收入挹注使獲利月增11.5億元，累計稅後純益195.3億元，年成長20%。富邦產險6月稅後純益4.8億元，累計稅後純益28.9億元，年成長18%。

國泰金6月稅後純益71億元，累計上半年獲利457.5億元，年減約36%，EPS為2.88元；銀行、產險及投信累計稅後純益均續創歷史同期新高。國泰人壽6月稅後純益26.8億元，主要為國內外股息收入及不動產半年度評價利益貢獻，累計上半年獲利187.9億元。國泰世華銀行6月稅後純益38.7億元，累計上半年獲利233.8億元，年成長16%。

元大金6月稅後純益為65.45億元，累計稅後純益162.28億元，EPS為1.25元，主要子公司元大證券6月單月稅後純益25.88億元，累計上半年獲利95.88億元，EPS 1.45元。元大人壽6月稅後純益26.83億元，累計獲利虧轉盈，上半年稅後純益1.5億元，EPS為0.06元。

台新金6月自結稅後純益36.7億元，月增5.5倍，因台新人壽6月因責任準備金計提基礎調整並用於增提外匯價格變動準備金26億元，使台新金上半年累計稅後純益102.2億元，EPS為0.71元。核心子公司台新銀行6月稅後純益16.1億元。

富邦金 EPS

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均華自結第2季 EPS 3.49元、上半年5.13元

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