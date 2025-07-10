北富銀小富翁帳戶至6月累積30.9萬戶 年成長逾4% 資產規模增2.4%

據北富銀最新統計，小富翁的資產也持續攀升，今年6月底，總資產規模達新台幣1,372億元，年成長2.4%。當中的投資配置，以基金佔比最高，超過六成五，其次為海外債；基金部分則以單筆操作為大宗，佔比接近七成。由此可見在投資市場熱絡的氛圍下，父母也積極檢視小富翁資產，透過及早理財，希望加快掙得子女的人生第一桶百萬教育金。北富銀小富翁帳戶有專屬的金融卡與存摺，一本存摺可同時管理多種資產(包含新台幣、外幣及信託基金投資等帳戶)，便於父母為孩子規劃多元的投資理財配置，也是養成孩子金融素養的最佳幫手。

台北富邦銀行今日也於台北安和分行登場的「小富翁理財營」首場營隊活動，特別攜手台灣賽珍珠社會福利基金會，邀請國小三至六年級的新住民學童參與，學習金融理財知識，提升金融素養及防詐、識詐能力。北富銀「小富翁理財營」致力實踐金融教育的普及，除了陸續為聽語障、偏鄉、弱勢的學童舉辦專屬場次，今年更將理財教育的觸角推及新住民子女，以活潑有趣的方式，為小朋友帶來不一樣的學習體驗。

北富銀行政長郭佳綾表示，新住民家庭的下一代，已成為台灣未來社會融合的關鍵力量，由於他們父母的其中一方非以中文為母語，可能在溝通交流、文化適應及資訊取得上處於相對弱勢，因此，北富銀主動接觸新住民團體，透過提供基礎金融教育，讓新住民子女在建構理財觀念上有好的開始，日後亦能幫助其家庭建立穩固的財務基礎，達到社會共好，實現金融平權。

今日活動之始，由台北富邦勇士籃球隊超人氣球星周桂羽化身假鈔辨識專家，為新住民學童傳授「辨識真假鈔」的錦囊妙方，輕鬆有趣的互動方式，讓現場不時傳出歡笑聲；他也以過往苦練籃球的心路歷程勉勵學童，唯有自律鍛鍊、打好金融知識基本功，日後才能靈活運用所學，在各種挑戰中創造財富，變成名副其實的小富翁。

今年「小富翁理財營」課程也持續進化，在為學童建構「識別貨幣」、「儲蓄與記帳」、「正確消費」、「投資理財」、「防詐與識詐」五大金融力的理念下，新增當紅的「股票/債券投資」介紹，期望透過全方位學習，拓展孩子們的金融視野；另外，活動也安排實戰演練課程，包括深受家長及學童好評的《富足人生》金融桌遊、分行臨櫃「小小行員角色扮演」、自動櫃員機(ATM)交易操作，透過互動遊戲及角色扮演，鼓勵學童學以致用，在實作中加深記憶。

「小富翁理財營」今年共舉辦37場，場場爆滿，一位難求。北富銀觀察，隨著金融素養日益受重視，理財營早成為父母心中最想搶進的營隊，另外從兒童理財帳戶的變化也看得出父母的用心。以北富銀小富翁帳戶為例，至今年6月底，小富翁帳戶已累積30.9萬戶，較去年同期成長逾4%，其中18歲以下的戶數成長顯著，年增8%以上。

北富銀「小富翁理財營」1998年開辦，至今年已邁入第27年，為國內最早結合金融職能、深耕兒童理財教育的營隊，目前已培育超過8,200名小富翁。北富銀發揮金融專業，透過理財營隊為孩子們開啟金融知識學習之門，也為聽語障、偏鄉、弱勢、新住民學童的金融素養鋪路，善盡企業社會責任，落實SDG 4優質教育、SDG 10消除不平等的目標。