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因應龐大匯損 10壽險申請釋出準備金

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

因應台幣強升衝擊壽險業帳面資產評價，金管會上月中宣布壽險業可申請釋出責任準備金轉列外匯準備金或稅前損益，金管會保險局副局長蔡火炎昨說，目前共有十家業者申請釋出責任準備金，金管會將審核相關合理性、是否依規定釋出等事項。

台幣升值效應也反映在國銀放款金額。金管會昨公布五月國銀放款統計，單月減少三二九二億元，創下單月減額最高紀錄，銀行局主秘張嘉魁表示主要有三大原因，包括台幣匯率升值影響；政府企業及民企資金調度與還款；市場動盪，使企業擬持更多現金。此外，國銀總存款減少，也和銀行持有的美元存款因為台幣匯率升值有關。

除了放款減少，金管會統計，五月周轉金減少達三一四九億元也是史上最多，張嘉魁指出，除了民營企業大額還款；標案到期還款，政府的短期周轉需求減少；此外，國際情勢變化使得企業對營運觀望保守，也是企業投資減少的原因。

而相對於上半年的強勁升值，台幣在七月以來轉貶，尤其昨天受到台積電發放股利，外資拿到錢後匯出的影響，台幣貶值九分、收廿九點二四元，連五貶。匯銀人士說，因為外資匯出力道大，央行在盤中多次出手阻貶台幣，希望將波動控制在一角以內，因此造成匯市總成交量暴增至廿點八五億美元，創下七月以來最大量。

匯銀人士說，台積電發放股利之後，七、八月進入上市櫃公司發放股利潮，外資接下來還有股利匯出的需求，昨天也有投信業者匯出與海外股債相關的ＥＴＦ投資款項，成為助貶台幣的主要力道；出口商更把握時機，在廿九點二三至廿九點二四的價位大舉拋匯，依照近日台幣貶幅在一角之內的情況推估，今天可能貶至廿九點三價位。

壽險 台幣 匯率

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