承作綠能保險 產險三強承壓

中度颱風丹娜絲日前侵襲台灣，太陽能電站亦不敵強風吹襲，傳出多起設備掀落、鋼構支架變形，甚至整座電站停擺的案例，初步估計損失金額可觀，而承作綠能保險的產險公司，將受衝擊。業者指出，確切損失金額，預料最快8月才會明朗。

據了解，目前國內承作綠能保險的產險公司中，以富邦產險、國泰產險和新光產險為主，由於電站的災損陸續通報中，實際對產險的財務影響數，最快要到8月，有些營業中斷險的部分因為太陽能模組來自第三地，其損失評估時間會拉得更長。

國泰產表示，台灣推動能源轉型，將綠能產業作為重點發展領域，公司積極協助能源轉型產業發展，針對綠色產業建造及營運階段提供合適的保險。因丹娜絲颱風脫離台灣本島不久，目前僅有部分客戶提出理賠申請，故確切損失金額尚待統計追蹤。

富邦產險表示，已經進一步主動關懷客戶後，目前已陸續接獲十多件太陽能案場損失通報，並陸續安排現場勘損。

新光產表示，天然災害如颱風和地震造成的損失評估極為困難且複雜，需待狀況穩定、水退後才能進行現場勘查與認定。